Завод теневого мэра Перми ищет сотрудника на зарплату в 82 тысячи

В Перми завод «Камкабель» ищет сотрудника на зарплату в 82 тысячи рублей

Завод набирает десятки сотрудников на производство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермское предприятие ООО «Камский кабель», соучредителем которого является самый богатый депутат гордумы Владимир Плотников, расширяет штат. Завод разместил на сайте Headhunter десятки новых вакансий. Самую высокую зарплату — 82 тысячи рублей — обещают платить специалисту по интернет-маркетингу.

«Запуск и сопровождение рекламных проектов для интернет-магазина по регионам присутствия (контекстная реклама, таргетированная реклама, медийная реклама). Также в обязанности входит подготовка e-mail рассылок, оформление/верстка по шаблонам, работа со списками адресатов», — сообщается в описании вакансии.

Также заводу требуются инженер-программист, специалист по работе с клиентами, лаборант химического анализа, электромонтер, слесарь-ремонтник и другие сотрудники. Всего на сайте Hedhunter размещено более 50 вакансий предприятия. Средний уровень заработных плат — 40 — 45 тысяч рублей. Меньше всего предлагают уборщику производственных помещений. Его труд оценивают в 20 тысяч рублей.

ООО «Камкабель» производит кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности. По информации сайта СБИС, компания принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Учредителями являются Владимир Плотников, Владимир Шарыгин, Ривхат Ибрагимов, Сергей Кущенко, а также ООО «Объединенная кабельная компания».

В кулуарах пермской политической тусовки Владимира Плотникова называют теневым мэром. Он также несколько лет подряд является лидером по уровню доходов среди депутатов пермской гордумы. По итогам 2021 года народный избранник задекларировал 221 млн рублей.