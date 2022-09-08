В Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД с Кольцовским трактом произошло ДТП, в результате которого водителя зажало в машине. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«ДТП очень серьезное, водитель Skoda не успел вовремя затормозить и залетел под фуру. Мужчина выжил, его на скорой увезли в больницу», — рассказал читатель.
Заблокированного мужчину удалось вытащить из машины только сотрудникам МЧС. На место также приехали инспекторы ГИБДД, автомобилиста достали с помощью специального оборудования.
В Екатеринбурге 31 августа около часа ночи на пересечении улиц Победы и Ломоносова водитель каршерингового автомобиля вылетел в траншею. В ДТП пострадал 20-летний мужчина — у него сломаны ребра.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»