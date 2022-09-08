08 сентября 2022

В Екатеринбурге на ЕКАД водителя иномарки зажало в машине после ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы не смогли достать пострадавшего из автомобиля Фото:

В Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД с Кольцовским трактом произошло ДТП, в результате которого водителя зажало в машине. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«ДТП очень серьезное, водитель Skoda не успел вовремя затормозить и залетел под фуру. Мужчина выжил, его на скорой увезли в больницу», — рассказал читатель.

Заблокированного мужчину удалось вытащить из машины только сотрудникам МЧС. На место также приехали инспекторы ГИБДД, автомобилиста достали с помощью специального оборудования.

В Екатеринбурге 31 августа около часа ночи на пересечении улиц Победы и Ломоносова водитель каршерингового автомобиля вылетел в траншею. В ДТП пострадал 20-летний мужчина — у него сломаны ребра.

Фото:

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В Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД с Кольцовским трактом произошло ДТП, в результате которого водителя зажало в машине. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «ДТП очень серьезное, водитель Skoda не успел вовремя затормозить и залетел под фуру. Мужчина выжил, его на скорой увезли в больницу», — рассказал читатель. Заблокированного мужчину удалось вытащить из машины только сотрудникам МЧС. На место также приехали инспекторы ГИБДД, автомобилиста достали с помощью специального оборудования. В Екатеринбурге 31 августа около часа ночи на пересечении улиц Победы и Ломоносова водитель каршерингового автомобиля вылетел в траншею. В ДТП пострадал 20-летний мужчина — у него сломаны ребра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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