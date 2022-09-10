10 сентября 2022
09 сентября 2022

Водитель погиб в аварии на трассе Челябинск-Москва под Саткой. Фото

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Скорая помощь. Реанимация новорожденных. Челябинск
Мужчина погиб на месте ДТП Фото:

Водитель Kia Ceed погиб в результате столкновения с другим легковым автомобилем на трассе М5 в Саткинском районе Челябинской области. Это вторая за день автомобильная авария на трассе Москва-Челябинск.

«В 14:30 на 1700-м километре автодороги Москва-Челябинск водитель 1958 года рождения за рулем Kia Ceed, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным Volvo с полуприцепом Krone под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП водитель Kia Ceed от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Ранее в 11:00 на 1655-м километре трассы Москва-Челябинск столкнулись два легковых автомобиля и «КамАЗ». В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей (15 лет и 3 года).

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Водитель Kia Ceed погиб в результате столкновения с другим легковым автомобилем на трассе М5 в Саткинском районе Челябинской области. Это вторая за день автомобильная авария на трассе Москва-Челябинск. «В 14:30 на 1700-м километре автодороги Москва-Челябинск водитель 1958 года рождения за рулем Kia Ceed, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным Volvo с полуприцепом Krone под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП водитель Kia Ceed от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. Ранее в 11:00 на 1655-м километре трассы Москва-Челябинск столкнулись два легковых автомобиля и «КамАЗ». В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей (15 лет и 3 года).
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