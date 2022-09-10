Водитель погиб в аварии на трассе Челябинск-Москва под Саткой. Фото

11 сентября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб на месте ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель Kia Ceed погиб в результате столкновения с другим легковым автомобилем на трассе М5 в Саткинском районе Челябинской области. Это вторая за день автомобильная авария на трассе Москва-Челябинск. «В 14:30 на 1700-м километре автодороги Москва-Челябинск водитель 1958 года рождения за рулем Kia Ceed, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным Volvo с полуприцепом Krone под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП водитель Kia Ceed от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. Ранее в 11:00 на 1655-м километре трассы Москва-Челябинск столкнулись два легковых автомобиля и «КамАЗ». В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей (15 лет и 3 года). УГИБДД по Челябинской области

Водитель Kia Ceed погиб в результате столкновения с другим легковым автомобилем на трассе М5 в Саткинском районе Челябинской области. Это вторая за день автомобильная авария на трассе Москва-Челябинск. «В 14:30 на 1700-м километре автодороги Москва-Челябинск водитель 1958 года рождения за рулем Kia Ceed, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным Volvo с полуприцепом Krone под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП водитель Kia Ceed от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. Ранее в 11:00 на 1655-м километре трассы Москва-Челябинск столкнулись два легковых автомобиля и «КамАЗ». В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей (15 лет и 3 года).