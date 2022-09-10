10 сентября 2022
09 сентября 2022

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Юрюзанью

В Челябинской области на трассе М5 в массовой аварии пострадали четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
В районе аварии образовалась автомобильная пробка Фото:

Два легковых автомобиля и «КамАЗаз» столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

«Около 11:00 на 1655-м километре трассы Москва — Челябинск водитель 1980 года рождения за рулем Kia Sportage, по предварительным данным, совершал обгон и столкнулся с „КамАЗом“, которым управлял водитель 1984 года рождения. После этого Kia столкнулась с Mercedes, которым управлял водитель 1969 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей (15 лет и 3 года), пассажиры Kia. Несовершеннолетние доставлены в больницу для уточнения характера травм. На месте работает три экипажа ДПС, организовано реверсивное движение. Автомобилисты в соцсетях сообщают, что в районе ДТП образовалась пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Два легковых автомобиля и «КамАЗаз» столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинской области. «Около 11:00 на 1655-м километре трассы Москва — Челябинск водитель 1980 года рождения за рулем Kia Sportage, по предварительным данным, совершал обгон и столкнулся с „КамАЗом“, которым управлял водитель 1984 года рождения. После этого Kia столкнулась с Mercedes, которым управлял водитель 1969 года рождения», — пояснили в ведомстве. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей (15 лет и 3 года), пассажиры Kia. Несовершеннолетние доставлены в больницу для уточнения характера травм. На месте работает три экипажа ДПС, организовано реверсивное движение. Автомобилисты в соцсетях сообщают, что в районе ДТП образовалась пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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