Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Юрюзанью

Два легковых автомобиля и «КамАЗаз» столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.
«Около 11:00 на 1655-м километре трассы Москва — Челябинск водитель 1980 года рождения за рулем Kia Sportage, по предварительным данным, совершал обгон и столкнулся с „КамАЗом“, которым управлял водитель 1984 года рождения. После этого Kia столкнулась с Mercedes, которым управлял водитель 1969 года рождения», — пояснили в ведомстве.
В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей (15 лет и 3 года), пассажиры Kia. Несовершеннолетние доставлены в больницу для уточнения характера травм. На месте работает три экипажа ДПС, организовано реверсивное движение. Автомобилисты в соцсетях сообщают, что в районе ДТП образовалась пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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