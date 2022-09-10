За участие в спецоперации жителя ХМАО наградили орденом

За участие в спецоперации жителя Нягани (ХМАО) Руслана Гениевского наградили орденом Суворова. Об этом URA.RU рассказал сам военный.
«Наградили за штурм Лисичанска, освобождение ЛНР», — сообщил Гениевский. Он добавил, что о награде узнал недавно.
Орденом Суворова награждаются командиры, их заместители и начальники родов войск и специальных войск вооруженных сил РФ. Их отмечают за успешную организацию операций и руководство группировками войск, которые позволили одолеть противника и достичь поставленных целей.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Излучинска (Нижневартовский район) Акрам Газизуллин награжден Орденом Мужества за отвагу во время участия в спецоперации на Украине. Саму награду югорчанину вручил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока.
О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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