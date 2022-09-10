За участие в спецоперации жителя ХМАО наградили орденом

Жителя ХМАО Руслана Гениевского наградили орденом Суворова за участие в спецоперации

11 сентября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Руслан Гениевский участвовал в штурме Лисичанска (фото из архива) Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За участие в спецоперации жителя Нягани (ХМАО) Руслана Гениевского наградили орденом Суворова. Об этом URA.RU рассказал сам военный. «Наградили за штурм Лисичанска, освобождение ЛНР», — сообщил Гениевский. Он добавил, что о награде узнал недавно. Орденом Суворова награждаются командиры, их заместители и начальники родов войск и специальных войск вооруженных сил РФ. Их отмечают за успешную организацию операций и руководство группировками войск, которые позволили одолеть противника и достичь поставленных целей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Излучинска (Нижневартовский район) Акрам Газизуллин награжден Орденом Мужества за отвагу во время участия в спецоперации на Украине. Саму награду югорчанину вручил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

За участие в спецоперации жителя Нягани (ХМАО) Руслана Гениевского наградили орденом Суворова. Об этом URA.RU рассказал сам военный. «Наградили за штурм Лисичанска, освобождение ЛНР», — сообщил Гениевский. Он добавил, что о награде узнал недавно. Орденом Суворова награждаются командиры, их заместители и начальники родов войск и специальных войск вооруженных сил РФ. Их отмечают за успешную организацию операций и руководство группировками войск, которые позволили одолеть противника и достичь поставленных целей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Излучинска (Нижневартовский район) Акрам Газизуллин награжден Орденом Мужества за отвагу во время участия в спецоперации на Украине. Саму награду югорчанину вручил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.