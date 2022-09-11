11 сентября 2022
10 сентября 2022

В пермском избиркоме назвали самый аполитичный город края

Жители Лысьвы проявили наименьший интерес к выборам в Пермском крае
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Единый день голосования. Пермь, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744, ИУК 2744 Крохово
В Лысьве на участках не дождались многих избирателей Фото:
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Единый день голосования — 2022

Самая низкая явка избирателей на выборах в местные думы Пермского края зафиксирована в Лысьвенском городском округе. На участки здесь пришли менее 15% избирателей, сообщили в крайизбиркоме.

«Самый высокий показатель явки — 31,7% в Кудымкарском муниципальном округе, самый низкий — 14,77% в Лысьвенском городском округе», — сообщает telegram-канал комиссии. Средняя явка по краю составила 21,16%. По словам глав избиркома Игоря Вагина, эта цифра соответствует средней многолетней явке на муниципальных выборах в регионе.

В итоге, в думе Лысьвенского городского округа из 20 мандатов 16 получили кандидаты от «Единой России», три от СР и один самовыдвиженец. В Кудымкаре 22 места в думе достались представителям «Единой России», один — члену КПРФ, два — самовыдвиженцам. В думе Губахинского муниципального округа кандидаты от «Единой России» получили все 20 мандатов, а Пермском муниципальном округе из 30 мандатов 27 остались за «Единой Россией», по одному получили ЛДПР, СР и самовыдвиженец.

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Самая низкая явка избирателей на выборах в местные думы Пермского края зафиксирована в Лысьвенском городском округе. На участки здесь пришли менее 15% избирателей, сообщили в крайизбиркоме. «Самый высокий показатель явки — 31,7% в Кудымкарском муниципальном округе, самый низкий — 14,77% в Лысьвенском городском округе», — сообщает telegram-канал комиссии. Средняя явка по краю составила 21,16%. По словам глав избиркома Игоря Вагина, эта цифра соответствует средней многолетней явке на муниципальных выборах в регионе. В итоге, в думе Лысьвенского городского округа из 20 мандатов 16 получили кандидаты от «Единой России», три от СР и один самовыдвиженец. В Кудымкаре 22 места в думе достались представителям «Единой России», один — члену КПРФ, два — самовыдвиженцам. В думе Губахинского муниципального округа кандидаты от «Единой России» получили все 20 мандатов, а Пермском муниципальном округе из 30 мандатов 27 остались за «Единой Россией», по одному получили ЛДПР, СР и самовыдвиженец.
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