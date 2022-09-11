В пермском избиркоме назвали самый аполитичный город края

Жители Лысьвы проявили наименьший интерес к выборам в Пермском крае

12 сентября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

В Лысьве на участках не дождались многих избирателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Самая низкая явка избирателей на выборах в местные думы Пермского края зафиксирована в Лысьвенском городском округе. На участки здесь пришли менее 15% избирателей, сообщили в крайизбиркоме. «Самый высокий показатель явки — 31,7% в Кудымкарском муниципальном округе, самый низкий — 14,77% в Лысьвенском городском округе», — сообщает telegram-канал комиссии. Средняя явка по краю составила 21,16%. По словам глав избиркома Игоря Вагина, эта цифра соответствует средней многолетней явке на муниципальных выборах в регионе. В итоге, в думе Лысьвенского городского округа из 20 мандатов 16 получили кандидаты от «Единой России», три от СР и один самовыдвиженец. В Кудымкаре 22 места в думе достались представителям «Единой России», один — члену КПРФ, два — самовыдвиженцам. В думе Губахинского муниципального округа кандидаты от «Единой России» получили все 20 мандатов, а Пермском муниципальном округе из 30 мандатов 27 остались за «Единой Россией», по одному получили ЛДПР, СР и самовыдвиженец.

Самая низкая явка избирателей на выборах в местные думы Пермского края зафиксирована в Лысьвенском городском округе. На участки здесь пришли менее 15% избирателей, сообщили в крайизбиркоме. «Самый высокий показатель явки — 31,7% в Кудымкарском муниципальном округе, самый низкий — 14,77% в Лысьвенском городском округе», — сообщает telegram-канал комиссии. Средняя явка по краю составила 21,16%. По словам глав избиркома Игоря Вагина, эта цифра соответствует средней многолетней явке на муниципальных выборах в регионе. В итоге, в думе Лысьвенского городского округа из 20 мандатов 16 получили кандидаты от «Единой России», три от СР и один самовыдвиженец. В Кудымкаре 22 места в думе достались представителям «Единой России», один — члену КПРФ, два — самовыдвиженцам. В думе Губахинского муниципального округа кандидаты от «Единой России» получили все 20 мандатов, а Пермском муниципальном округе из 30 мандатов 27 остались за «Единой Россией», по одному получили ЛДПР, СР и самовыдвиженец.