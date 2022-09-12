Федеральный ритейлер продлил акцию с транспортными картами Перми

«Лента» продлила скидки в своих магазинах держателям транспортных карт Перми

По транспортной карте можно получить скидку в «Ленте» и «Семье» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Федеральная сеть магазинов «Лента» продлила совместную с департаментом транспорта Перми акцию. Держатели транспортных карт будут получать скидки в магазинах «Лента» и «Семья» до конца года. Изначально планировалось, что акция продлится до 31 августа. О продлении сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

«Сеть магазинов „Лента“ проводит акцию, в рамках которой пользователям транспортных карт в пермских магазинах сети предоставляется скидка на покупки 10% от стоимости без „Карты№1“ (карта магазина). Акция продлится до 31 декабря», — сообщили в пресс-службе.

Чтобы получить в этих магазинах скидку, покупателям нужно будет предъявить транспортную карту или льготный проездной документ, а также «Карту№1».

Данная скидка не предоставляется на подарочные карты «Лента», «Карту №1», табачные изделия и другие товары, стимулирование продаж которых запрещено. Кроме того, скидка по акции не суммируется с другими промо-акциями.

Ранее URA.RU сообщало, что подавляющее большинство пермяков отказывается от проездных на общественный транспорт. По данным мэрии, только 8,3% жителей оплачивают проезд с помощью гражданских проездных, еще 27% по льготным тарифам. Остальные платят полную стоимость в 33 рубля.