Замглавы Перми не смог объяснить провал транспортного проекта

28 июня 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Эдуард Хайруллин не нашел ответов на все вопросы депутатов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Подавляющее большинство пермяков отказывается от проездных на общественный транспорт. На эту проблему первому замглавы администрации Перми Эдуарду Хайруллину указали депутаты городской думы на пленарном заседании. По данным мэрии, только 8,3% жителей оплачивают проезд с помощью гражданских проездных, еще 27% по льготным тарифам. Остальные платят полную стоимость в 33 рубля. «В основном студенты и пенсионеры пользуются тарифным меню. Общегражданскими да, только около 8%. Почему-то жители предпочитают пользоваться банковской картой, на этот вопрос я не могу ответить. Мы сделали все, чтобы люди пользовались проездными, но они не всегда это делают», — посетовал Хайруллин. Чиновник обещал провести соцопрос на эту тему к концу года и, возможно, откорректировать тарифное меню на проезд в автобусах и трамваях. С 10 января 2022 года в Перми резко выросла стоимость проезда в транспорте. Чтобы сэкономить чиновники предложили пермякам так называемое тарифное меню — различные варианты проездных карт. После нововведения пассажиры массово жаловались на сбои в работе проездных карт. Кроме того пермяки выражали негодование огромными очередями в пунктах продажи карт и тем, что проездных не хватило всем. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Подавляющее большинство пермяков отказывается от проездных на общественный транспорт. На эту проблему первому замглавы администрации Перми Эдуарду Хайруллину указали депутаты городской думы на пленарном заседании. По данным мэрии, только 8,3% жителей оплачивают проезд с помощью гражданских проездных, еще 27% по льготным тарифам. Остальные платят полную стоимость в 33 рубля. «В основном студенты и пенсионеры пользуются тарифным меню. Общегражданскими да, только около 8%. Почему-то жители предпочитают пользоваться банковской картой, на этот вопрос я не могу ответить. Мы сделали все, чтобы люди пользовались проездными, но они не всегда это делают», — посетовал Хайруллин. Чиновник обещал провести соцопрос на эту тему к концу года и, возможно, откорректировать тарифное меню на проезд в автобусах и трамваях. С 10 января 2022 года в Перми резко выросла стоимость проезда в транспорте. Чтобы сэкономить чиновники предложили пермякам так называемое тарифное меню — различные варианты проездных карт. После нововведения пассажиры массово жаловались на сбои в работе проездных карт. Кроме того пермяки выражали негодование огромными очередями в пунктах продажи карт и тем, что проездных не хватило всем.