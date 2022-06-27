Замглавы Перми не смог объяснить провал транспортного проекта

Подавляющее большинство пермяков отказывается от проездных на общественный транспорт. На эту проблему первому замглавы администрации Перми Эдуарду Хайруллину указали депутаты городской думы на пленарном заседании. По данным мэрии, только 8,3% жителей оплачивают проезд с помощью гражданских проездных, еще 27% по льготным тарифам. Остальные платят полную стоимость в 33 рубля.
«В основном студенты и пенсионеры пользуются тарифным меню. Общегражданскими да, только около 8%. Почему-то жители предпочитают пользоваться банковской картой, на этот вопрос я не могу ответить. Мы сделали все, чтобы люди пользовались проездными, но они не всегда это делают», — посетовал Хайруллин. Чиновник обещал провести соцопрос на эту тему к концу года и, возможно, откорректировать тарифное меню на проезд в автобусах и трамваях.
С 10 января 2022 года в Перми резко выросла стоимость проезда в транспорте. Чтобы сэкономить чиновники предложили пермякам так называемое тарифное меню — различные варианты проездных карт. После нововведения пассажиры массово жаловались на сбои в работе проездных карт. Кроме того пермяки выражали негодование огромными очередями в пунктах продажи карт и тем, что проездных не хватило всем.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».
Подавляющее большинство пермяков отказывается от проездных на общественный транспорт. На эту проблему первому замглавы администрации Перми Эдуарду Хайруллину указали депутаты городской думы на пленарном заседании. По данным мэрии, только 8,3% жителей оплачивают проезд с помощью гражданских проездных, еще 27% по льготным тарифам. Остальные платят полную стоимость в 33 рубля. «В основном студенты и пенсионеры пользуются тарифным меню. Общегражданскими да, только около 8%. Почему-то жители предпочитают пользоваться банковской картой, на этот вопрос я не могу ответить. Мы сделали все, чтобы люди пользовались проездными, но они не всегда это делают», — посетовал Хайруллин. Чиновник обещал провести соцопрос на эту тему к концу года и, возможно, откорректировать тарифное меню на проезд в автобусах и трамваях. С 10 января 2022 года в Перми резко выросла стоимость проезда в транспорте. Чтобы сэкономить чиновники предложили пермякам так называемое тарифное меню — различные варианты проездных карт. После нововведения пассажиры массово жаловались на сбои в работе проездных карт. Кроме того пермяки выражали негодование огромными очередями в пунктах продажи карт и тем, что проездных не хватило всем.