Пермяков предупредили об опасностях в одном из округов

В Пермском крае нашли десятки опасных колодцев

15 сентября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

В Осинском округе 30 колодцев были не закрыты люками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Осинском городском округе (Пермский край) выявили 30 нарушений в состоянии канализационных и пожарных колодцев. У всех из них отсутствовали люки, колодцы были либо прикрыты досками, либо полностью открыты, сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» администрация округа. «Специалисты администрации Осинского округа совместно с сотрудниками управляющих компаний и консультантами сельских территорий обследовали канализационные колодцы и источники противопожарного водоснабжения. По результатам проверки выявлено нарушение состояния 30 объектов», — сообщается в паблике. Мэрия отправила в муниципальное предприятие «Водоканал-Оса» требование привести в порядок состояние 28 колодцев. Еще по двум требование отправлено в МКУ «Гражданская защита». Власти и жители в Пермском крае стали обращать внимание на проблемы с открытыми колодцами после обнаружения мертвой девочки в колодце в Верхнечусовских городках. Общественники нанесли на карту поселка места с опасными колодцами, которых оказалось около 40. Ранее ситуацией с открытыми колодцами в Перми возмутился мэр города Алексей Демкин. Своему заместителю глава поручил решить проблему за два дня.

В Осинском городском округе (Пермский край) выявили 30 нарушений в состоянии канализационных и пожарных колодцев. У всех из них отсутствовали люки, колодцы были либо прикрыты досками, либо полностью открыты, сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» администрация округа. «Специалисты администрации Осинского округа совместно с сотрудниками управляющих компаний и консультантами сельских территорий обследовали канализационные колодцы и источники противопожарного водоснабжения. По результатам проверки выявлено нарушение состояния 30 объектов», — сообщается в паблике. Мэрия отправила в муниципальное предприятие «Водоканал-Оса» требование привести в порядок состояние 28 колодцев. Еще по двум требование отправлено в МКУ «Гражданская защита». Власти и жители в Пермском крае стали обращать внимание на проблемы с открытыми колодцами после обнаружения мертвой девочки в колодце в Верхнечусовских городках. Общественники нанесли на карту поселка места с опасными колодцами, которых оказалось около 40. Ранее ситуацией с открытыми колодцами в Перми возмутился мэр города Алексей Демкин. Своему заместителю глава поручил решить проблему за два дня.