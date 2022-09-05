Мэр Перми испугался за жизнь горожан. Фото

Мэр Перми Демкин возмутился опасными люками на Комсомольском проспекте

06 сентября 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин нашел опасные люки в центре Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, как рабочие, которые ремонтируют Комсомольский проспект, обеспечивают безопасность прохожих. Мэр опубликовал фото канализационных колодцев на тротуаре, которые просто прикрыты досками. «Налицо явное пренебрежение всеми нормами безопасности. Чудо, что в эти люки на тротуаре еще никто не упал и не травмировался. Дал своему заместителю Дмитрию Галиханову два дня на исправление ситуации и наладку нормального процесса контроля», — пишет Демкин в Telegram. По его словам, все люки должны быть надежно закрыты даже во время ремонта. Над ними необходимо также установить треноги, чтобы колодцы были видны. Особое внимание жителей к канализационным и пожарным колодцам в Пермском крае приковано после трагедии в Верхнечусовских городках, где девочку нашли погибшей в колодце. Активисты выяснили, что только в этом поселке опасных колодцев около 40. Так прикрыли люк на Компросе в Перми Алексей Демкин Опасные люки на каждом шагу Алексей Демкин Простого настила недостаточно, уверен мэр Алексей Демкин

Глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, как рабочие, которые ремонтируют Комсомольский проспект, обеспечивают безопасность прохожих. Мэр опубликовал фото канализационных колодцев на тротуаре, которые просто прикрыты досками. «Налицо явное пренебрежение всеми нормами безопасности. Чудо, что в эти люки на тротуаре еще никто не упал и не травмировался. Дал своему заместителю Дмитрию Галиханову два дня на исправление ситуации и наладку нормального процесса контроля», — пишет Демкин в Telegram. По его словам, все люки должны быть надежно закрыты даже во время ремонта. Над ними необходимо также установить треноги, чтобы колодцы были видны. Особое внимание жителей к канализационным и пожарным колодцам в Пермском крае приковано после трагедии в Верхнечусовских городках, где девочку нашли погибшей в колодце. Активисты выяснили, что только в этом поселке опасных колодцев около 40.