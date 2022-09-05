05 сентября 2022

Мэр Перми испугался за жизнь горожан. Фото

Мэр Перми Демкин возмутился опасными люками на Комсомольском проспекте
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Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, люк, колодец, люк канализации, открытый люк, ремонт водопровода
Алексей Демкин нашел опасные люки в центре Перми Фото:

Глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, как рабочие, которые ремонтируют Комсомольский проспект, обеспечивают безопасность прохожих. Мэр опубликовал фото канализационных колодцев на тротуаре, которые просто прикрыты досками.

«Налицо явное пренебрежение всеми нормами безопасности. Чудо, что в эти люки на тротуаре еще никто не упал и не травмировался. Дал своему заместителю Дмитрию Галиханову два дня на исправление ситуации и наладку нормального процесса контроля», — пишет Демкин в Telegram.

По его словам, все люки должны быть надежно закрыты даже во время ремонта. Над ними необходимо также установить треноги, чтобы колодцы были видны.

Особое внимание жителей к канализационным и пожарным колодцам в Пермском крае приковано после трагедии в Верхнечусовских городках, где девочку нашли погибшей в колодце. Активисты выяснили, что только в этом поселке опасных колодцев около 40.

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Глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, как рабочие, которые ремонтируют Комсомольский проспект, обеспечивают безопасность прохожих. Мэр опубликовал фото канализационных колодцев на тротуаре, которые просто прикрыты досками. «Налицо явное пренебрежение всеми нормами безопасности. Чудо, что в эти люки на тротуаре еще никто не упал и не травмировался. Дал своему заместителю Дмитрию Галиханову два дня на исправление ситуации и наладку нормального процесса контроля», — пишет Демкин в Telegram. По его словам, все люки должны быть надежно закрыты даже во время ремонта. Над ними необходимо также установить треноги, чтобы колодцы были видны. Особое внимание жителей к канализационным и пожарным колодцам в Пермском крае приковано после трагедии в Верхнечусовских городках, где девочку нашли погибшей в колодце. Активисты выяснили, что только в этом поселке опасных колодцев около 40.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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