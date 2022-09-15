Глава ЛНР Пасечник: ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту

15 сентября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Глава ЛНР Пасеченик заверяет, что оснований для паники нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления и находятся вблизи границ ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. «Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — сообщил Пасечник во время церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики». «Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме. Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ. Поэтому я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками и мы продолжим очищать территорию ДНР от украинских националистов, выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — заявил глава ЛНР. Ранее власти Запорожья заявили о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, однако эти попытки незамедлительно пресекаются. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту населения и территорий Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления и находятся вблизи границ ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. «Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — сообщил Пасечник во время церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики». «Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме. Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ. Поэтому я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками и мы продолжим очищать территорию ДНР от украинских националистов, выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — заявил глава ЛНР. Ранее власти Запорожья заявили о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, однако эти попытки незамедлительно пресекаются. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту населения и территорий Донбасса.