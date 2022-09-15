Звезды Оперы исполнили романс для губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Видео

16 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Оперные певцы спели для Комаровой романс «Очи черные» Фото: URA.RU Солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Владислав Сулимский исполнили романс «Очи черные» специально для губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Концерт проходил в Ханты-Мансийске в концертно-театральном комплексе «Югра-Классик», сообщает корреспондент URA.RU. «Обладатель двух „Грэмми“ Ильдар Абдразаков и „лучший баритон мира“ Владислав Сулимский спели „Очи черные“ губернатору Комаровой. Она была просто зрителем в зале. Приняла от них цветы и поцеловала обоих», — сообщает корреспондент агентства. Ильдар Абдразаков выступает в лучших оперных театрах мира, он обладатель двух музыкальных премий «Грэмми» и премии «Оперный Оскар». Владислав Сулимский был удостоен театральной премии «Золотой софит» и другими наградами, в числе которых номинация на «Золотую маску», Ранее URA.RU рассказывало, что Комарова выступила на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Вместе с «Хором Турецкого» она исполнила песню композитора Александры Пахмутовой.

Солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Владислав Сулимский исполнили романс «Очи черные» специально для губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Концерт проходил в Ханты-Мансийске в концертно-театральном комплексе «Югра-Классик», сообщает корреспондент URA.RU. «Обладатель двух „Грэмми“ Ильдар Абдразаков и „лучший баритон мира“ Владислав Сулимский спели „Очи черные“ губернатору Комаровой. Она была просто зрителем в зале. Приняла от них цветы и поцеловала обоих», — сообщает корреспондент агентства. Ильдар Абдразаков выступает в лучших оперных театрах мира, он обладатель двух музыкальных премий «Грэмми» и премии «Оперный Оскар». Владислав Сулимский был удостоен театральной премии «Золотой софит» и другими наградами, в числе которых номинация на «Золотую маску», Ранее URA.RU рассказывало, что Комарова выступила на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Вместе с «Хором Турецкого» она исполнила песню композитора Александры Пахмутовой.