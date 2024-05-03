Власти Сургута сделали заявление из-за слухов об отмене празднования дня города

Власти Сургута опровергли слухи об отмене Дня города

04 мая 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Администрация Сургута рассматривает вопрос о форматах проведения праздника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Сургута не намерены отказываться от проведения юбилейного Дня города. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «В связи с ранее принятым решением на уровне региона в целях обеспечения безопасности в настоящее время рассматривается вопрос о форматах проведения праздничных мероприятий. Информация, распространяемая в средствах массовой коммуникации о переносе или отмене мероприятий, в том числе приуроченных к юбилею города, преждевременна», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО Первомай и День Победы пройдут без парадов, митингов и салютов. Окружные власти приняли решение отказаться от массовых мероприятий ради безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Сургута не намерены отказываться от проведения юбилейного Дня города. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «В связи с ранее принятым решением на уровне региона в целях обеспечения безопасности в настоящее время рассматривается вопрос о форматах проведения праздничных мероприятий. Информация, распространяемая в средствах массовой коммуникации о переносе или отмене мероприятий, в том числе приуроченных к юбилею города, преждевременна», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО Первомай и День Победы пройдут без парадов, митингов и салютов. Окружные власти приняли решение отказаться от массовых мероприятий ради безопасности.