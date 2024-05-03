Власти Сургута сделали заявление из-за слухов об отмене празднования дня города

Власти Сургута не намерены отказываться от проведения юбилейного Дня города. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«В связи с ранее принятым решением на уровне региона в целях обеспечения безопасности в настоящее время рассматривается вопрос о форматах проведения праздничных мероприятий. Информация, распространяемая в средствах массовой коммуникации о переносе или отмене мероприятий, в том числе приуроченных к юбилею города, преждевременна», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО Первомай и День Победы пройдут без парадов, митингов и салютов. Окружные власти приняли решение отказаться от массовых мероприятий ради безопасности.
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