ВСУ атаковали беспилотниками жилой дом в Курске, один человек погиб: карта атак БПЛА на 15 августа

Количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на дом в Курске увеличилось до 12
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки БПЛА на Белгород пострадали два мирных жителя
В результате атаки БПЛА на Белгород пострадали два мирных жителя Фото:

Этой ночью системы ПВО уничтожили над российскими регионами 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, большая часть из них — 13 дронов — была сбита над Курской областью. В результате падения обломков БПЛА в Курске на верхних этажах многоэтажного дома возник пожар. Кроме этого, один человек погиб, еще 12 пострадали — один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. 

ВСУ также атаковали и другие субъекты РФ. В их числе — Самарская, Саратовская, Ростовская, Орловская, Брянская и Воронежская области, Калмыкия и акватория Азовского моря. В Белгородской области два человека получили ранения, сейчас они госпитализированы. Подробнее об атаках украинских БПЛА за 15 августа — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Курская область: пожар в многоэтажке

В ночь на 15 августа в Железнодорожном районе Курска беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом. На верхних этажах здания вспыхнул пожар. В результате погибла женщина, 12 человек получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей и отметил, что огонь охватил четыре верхних этажа. Он вместе с мэром Курска Сергеем Котляровым посетил место происшествия.

Эвакуированные жители размещены в ближайшей школе, где им предоставлены спальные места, питание и предметы первой необходимости. Пострадавшим предусмотрены компенсации: 75 тысяч рублей при частичной утрате имущества, 150 тысяч — при полной, а также региональная выплата в размере 195 тысяч рублей для полностью лишившихся имущества. Хинштейн заверил, что все пострадавшие получат поддержку.

Белгородская область: двое пострадавших

В Белгороде в результате атаки БПЛА пострадали двое мирных жителей. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота, у второго — осколочные ранения ног. Оба доставлены в областную клиническую больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки были повреждены окна и фасады административного здания, квартир в трех многоквартирных и двух частных домах, а также два автомобиля. На месте работают экстренные службы, масштаб ущерба уточняется.

Ростовская область: возгорание травы 

В Ростовской области 11 дронов ВСУ были перехвачены в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Он отметил, что в некоторых районах были зафиксированы незначительные пожары сухой травы, которые быстро ликвидировали. В селе Николаевка Неклиновского района повреждены стены одного из частных домов.

Самарская область: замедление работы интернета

В Самарской области были сбиты семь украинских дронов. В связи с атакой БПЛА в регионе был введен режим повышенной готовности и план «Ковер», который обязывает самолеты покинуть регион или совершить немедленную посадку. Также в области временно ограничена работа мобильного интернета для обеспечения безопасности населения.

Воронежская область: жертв и разрушений нет

Над Воронежем и двумя районами области были сбиты четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений, согласно предварительным данным, нет.

Ограничения в аэропортах

В аэропортах Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин) в связи с угрозой атаки БПЛА введен план «Ковер», предусматривающий временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения введены и в самарском аэропорту Курумоч, который временно приостановил работу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Этой ночью системы ПВО уничтожили над российскими регионами 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, большая часть из них — 13 дронов — была сбита над Курской областью. В результате падения обломков БПЛА в Курске на верхних этажах многоэтажного дома возник пожар. Кроме этого, один человек погиб, еще 12 пострадали — один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.  ВСУ также атаковали и другие субъекты РФ. В их числе — Самарская, Саратовская, Ростовская, Орловская, Брянская и Воронежская области, Калмыкия и акватория Азовского моря. В Белгородской области два человека получили ранения, сейчас они госпитализированы. Подробнее об атаках украинских БПЛА за 15 августа — в материале URA.RU. Курская область: пожар в многоэтажке В ночь на 15 августа в Железнодорожном районе Курска беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом. На верхних этажах здания вспыхнул пожар. В результате погибла женщина, 12 человек получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии. Врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей и отметил, что огонь охватил четыре верхних этажа. Он вместе с мэром Курска Сергеем Котляровым посетил место происшествия. Эвакуированные жители размещены в ближайшей школе, где им предоставлены спальные места, питание и предметы первой необходимости. Пострадавшим предусмотрены компенсации: 75 тысяч рублей при частичной утрате имущества, 150 тысяч — при полной, а также региональная выплата в размере 195 тысяч рублей для полностью лишившихся имущества. Хинштейн заверил, что все пострадавшие получат поддержку. Белгородская область: двое пострадавших В Белгороде в результате атаки БПЛА пострадали двое мирных жителей. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота, у второго — осколочные ранения ног. Оба доставлены в областную клиническую больницу и получают необходимую медицинскую помощь. В результате атаки были повреждены окна и фасады административного здания, квартир в трех многоквартирных и двух частных домах, а также два автомобиля. На месте работают экстренные службы, масштаб ущерба уточняется. Ростовская область: возгорание травы  В Ростовской области 11 дронов ВСУ были перехвачены в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Он отметил, что в некоторых районах были зафиксированы незначительные пожары сухой травы, которые быстро ликвидировали. В селе Николаевка Неклиновского района повреждены стены одного из частных домов. Самарская область: замедление работы интернета В Самарской области были сбиты семь украинских дронов. В связи с атакой БПЛА в регионе был введен режим повышенной готовности и план «Ковер», который обязывает самолеты покинуть регион или совершить немедленную посадку. Также в области временно ограничена работа мобильного интернета для обеспечения безопасности населения. Воронежская область: жертв и разрушений нет Над Воронежем и двумя районами области были сбиты четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений, согласно предварительным данным, нет. Ограничения в аэропортах В аэропортах Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин) в связи с угрозой атаки БПЛА введен план «Ковер», предусматривающий временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения введены и в самарском аэропорту Курумоч, который временно приостановил работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...