ВСУ атаковали беспилотниками жилой дом в Курске, один человек погиб: карта атак БПЛА на 15 августа

Этой ночью системы ПВО уничтожили над российскими регионами 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, большая часть из них — 13 дронов — была сбита над Курской областью. В результате падения обломков БПЛА в Курске на верхних этажах многоэтажного дома возник пожар. Кроме этого, один человек погиб, еще 12 пострадали — один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.
ВСУ также атаковали и другие субъекты РФ. В их числе — Самарская, Саратовская, Ростовская, Орловская, Брянская и Воронежская области, Калмыкия и акватория Азовского моря. В Белгородской области два человека получили ранения, сейчас они госпитализированы. Подробнее об атаках украинских БПЛА за 15 августа — в материале URA.RU.
Курская область: пожар в многоэтажке
В ночь на 15 августа в Железнодорожном районе Курска беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом. На верхних этажах здания вспыхнул пожар. В результате погибла женщина, 12 человек получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей и отметил, что огонь охватил четыре верхних этажа. Он вместе с мэром Курска Сергеем Котляровым посетил место происшествия.
Эвакуированные жители размещены в ближайшей школе, где им предоставлены спальные места, питание и предметы первой необходимости. Пострадавшим предусмотрены компенсации: 75 тысяч рублей при частичной утрате имущества, 150 тысяч — при полной, а также региональная выплата в размере 195 тысяч рублей для полностью лишившихся имущества. Хинштейн заверил, что все пострадавшие получат поддержку.
Белгородская область: двое пострадавших
В Белгороде в результате атаки БПЛА пострадали двое мирных жителей. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота, у второго — осколочные ранения ног. Оба доставлены в областную клиническую больницу и получают необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки были повреждены окна и фасады административного здания, квартир в трех многоквартирных и двух частных домах, а также два автомобиля. На месте работают экстренные службы, масштаб ущерба уточняется.
Ростовская область: возгорание травы
В Ростовской области 11 дронов ВСУ были перехвачены в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Он отметил, что в некоторых районах были зафиксированы незначительные пожары сухой травы, которые быстро ликвидировали. В селе Николаевка Неклиновского района повреждены стены одного из частных домов.
Самарская область: замедление работы интернета
В Самарской области были сбиты семь украинских дронов. В связи с атакой БПЛА в регионе был введен режим повышенной готовности и план «Ковер», который обязывает самолеты покинуть регион или совершить немедленную посадку. Также в области временно ограничена работа мобильного интернета для обеспечения безопасности населения.
Воронежская область: жертв и разрушений нет
Над Воронежем и двумя районами области были сбиты четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений, согласно предварительным данным, нет.
Ограничения в аэропортах
В аэропортах Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин) в связи с угрозой атаки БПЛА введен план «Ковер», предусматривающий временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения введены и в самарском аэропорту Курумоч, который временно приостановил работу.
