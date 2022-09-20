ВЦИОМ: почти 80% россиян не выезжали за границу в последние пять лет

20 сентября 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Россияне чаще приезжали в страны нешенгенской зоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последние пять лет 77% россиян не были за рубежом. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Большинство россиян (77%) не были за границей в последние пять лет. Те, кто выезжал, чаще были в странах нешенгенской зоны, чем в странах шенгенской зоны: 17% против 9%», — сообщили исследователи ВЦИОМ со ссылкой на результаты опроса. Среди россиян 8% были в Турции за последние пять лет, еще 3% — в Германии, 2% ездили в Италию и Абхазию. В другие страны выезжали 1% респондентов. ВЦИОМ проводил опрос 11 сентября среди 1600 человек старше 18 лет. Сообщается, что социально-демографические параметры учитывались. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отметили исследователи. Евросоюз с 12 сентября отменил упрощенный визовый режим с Россией. Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретили въезд россиян по шенгенским визам. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать заявки россиян на туристические визы, сообщает «Ридус». Европейские страны вводят подобные ограничения из-за спецоперации РФ на Украине.

За последние пять лет 77% россиян не были за рубежом. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Большинство россиян (77%) не были за границей в последние пять лет. Те, кто выезжал, чаще были в странах нешенгенской зоны, чем в странах шенгенской зоны: 17% против 9%», — сообщили исследователи ВЦИОМ со ссылкой на результаты опроса. Среди россиян 8% были в Турции за последние пять лет, еще 3% — в Германии, 2% ездили в Италию и Абхазию. В другие страны выезжали 1% респондентов. ВЦИОМ проводил опрос 11 сентября среди 1600 человек старше 18 лет. Сообщается, что социально-демографические параметры учитывались. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отметили исследователи. Евросоюз с 12 сентября отменил упрощенный визовый режим с Россией. Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретили въезд россиян по шенгенским визам. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать заявки россиян на туристические визы, сообщает «Ридус». Европейские страны вводят подобные ограничения из-за спецоперации РФ на Украине.