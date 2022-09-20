Общественный совет Херсона попросил немедленно провести референдум

В Херсонской области считают, что жители поддержат инициативу о вхождении в состав РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Общественный совет Херсонской области попросил главу региона Владимира Сальдо как можно скорее провести референдум о вхождении территории в состав РФ. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
«Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом Российской Федерации. Общественный совет Херсонской области уверен, что жители полностью поддержат инициативу о проведении референдума», — сообщает РИА «Новости со ссылкой на своего корреспондента.
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