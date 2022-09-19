Больной диабетом жительнице ХМАО выдали лекарства после письма Бастрыкину

Заявительницу обеспечили жизненно важным препаратом и тест-полосками для глюкометра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу ХМАО обеспечили лекарствами от диабета после обращения к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Сообщение об этом появилось в официальной группе следственного комитета в социальной сети «Вконтакте».

«Жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры обратилась в приемную председателя СК РФ с жалобой на недостаточное обеспечение жизненно важными медикаментами. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил указанную ситуацию на контроль, после чего сотрудники СК ХМАО приняли меры к восстановлению нарушенных прав обратившейся», — прокомментировали в ведомстве.

По данным пресс-службы СК, заявительница страдает сахарным диабетом первого типа, однако не была обеспечена в достаточном количестве жизненноважным лекарством. После обращения к Бастрыкину эту проблему решили. Кроме того, заявительнице выдали необходимый запас тест-полосок (один из самых востребованных расходных материалов при заболевании диабетом — прим. URA.RU) к глюкометру.

Ранее URA.RU рассказывало о разносе, который Бастрыкин устроил подчиненным в ХМАО. Главный следователь России заявил, что на медиков округа поступает большое количество жалоб, и пообещал держать вопрос на контроле.