20 сентября 2022
19 сентября 2022

В ХМАО хотели завезти могильную траву из Азии

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
В ХМАО предотвратили ввоз гармалы с семенами (могильника) из Азии Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) предотвращены две попытки ввоза на территорию Российской Федерации гармалы обыкновенной из Азербайджана и Таджикистана. Гармала обыкновенная, также известная как могильная трава, широко используется в Азии в народной медицине, сообщает пресс-служба управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

«В аэропорту Сургута выявлено 2 случая нарушения действующего законодательства в сфере карантина растений. Специалистами Управления Россельхознадзора изъята подкарантинная продукция (0,39 кг гармалы с семенами) запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации» — сообщает пресс-служба ведомства. Траву нашли при досмотре багажа у пассажиров из Азербайджана и Таджикистана.

Ранее URA.RU рассказало, что пассажиры из Азербайджана и Таджикистана пытались завести в ХМАО сушеную фасоль, зараженную паразитами. Подкарантинная продукция к ввозу на территорию РФ допущена не была.

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В аэропорту Сургута (ХМАО) предотвращены две попытки ввоза на территорию Российской Федерации гармалы обыкновенной из Азербайджана и Таджикистана. Гармала обыкновенная, также известная как могильная трава, широко используется в Азии в народной медицине, сообщает пресс-служба управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «В аэропорту Сургута выявлено 2 случая нарушения действующего законодательства в сфере карантина растений. Специалистами Управления Россельхознадзора изъята подкарантинная продукция (0,39 кг гармалы с семенами) запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации» — сообщает пресс-служба ведомства. Траву нашли при досмотре багажа у пассажиров из Азербайджана и Таджикистана. Ранее URA.RU рассказало, что пассажиры из Азербайджана и Таджикистана пытались завести в ХМАО сушеную фасоль, зараженную паразитами. Подкарантинная продукция к ввозу на территорию РФ допущена не была.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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