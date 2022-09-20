В ХМАО хотели завезти могильную траву из Азии

21 сентября 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

В ХМАО предотвратили ввоз гармалы с семенами (могильника) из Азии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Сургута (ХМАО) предотвращены две попытки ввоза на территорию Российской Федерации гармалы обыкновенной из Азербайджана и Таджикистана. Гармала обыкновенная, также известная как могильная трава, широко используется в Азии в народной медицине, сообщает пресс-служба управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «В аэропорту Сургута выявлено 2 случая нарушения действующего законодательства в сфере карантина растений. Специалистами Управления Россельхознадзора изъята подкарантинная продукция (0,39 кг гармалы с семенами) запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации» — сообщает пресс-служба ведомства. Траву нашли при досмотре багажа у пассажиров из Азербайджана и Таджикистана. Ранее URA.RU рассказало, что пассажиры из Азербайджана и Таджикистана пытались завести в ХМАО сушеную фасоль, зараженную паразитами. Подкарантинная продукция к ввозу на территорию РФ допущена не была.

В аэропорту Сургута (ХМАО) предотвращены две попытки ввоза на территорию Российской Федерации гармалы обыкновенной из Азербайджана и Таджикистана. Гармала обыкновенная, также известная как могильная трава, широко используется в Азии в народной медицине, сообщает пресс-служба управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «В аэропорту Сургута выявлено 2 случая нарушения действующего законодательства в сфере карантина растений. Специалистами Управления Россельхознадзора изъята подкарантинная продукция (0,39 кг гармалы с семенами) запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации» — сообщает пресс-служба ведомства. Траву нашли при досмотре багажа у пассажиров из Азербайджана и Таджикистана. Ранее URA.RU рассказало, что пассажиры из Азербайджана и Таджикистана пытались завести в ХМАО сушеную фасоль, зараженную паразитами. Подкарантинная продукция к ввозу на территорию РФ допущена не была.