В ХМАО резко выросла цена недвижимости из-за антиалкогольного закона

22 сентября 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

По словам предпринимателя, в ряде случаев стоимость коммерческой недвижимости выросла вдвое Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО на фоне вступления в силу антиалкогольного закона подорожала коммерческая недвижимость на красной линии, которая не попадает под его действие. Об этом URA.RU рассказал сургутский предприниматель Александр Сулуликян. «Недвижимость на красной линии (территория напротив дорог — прим. URA.RU) взлетела на 30%, а некоторые объекты в два раза. У нас уже есть примеры, когда человек хотел переехать, выставил на продажу свой магазин и как первоначальный взнос хотел использовать его для коммерческой ипотеки в новом районе. Так вот там помещение стоило семь миллионов, а сейчас его продают за 14», — прокомментировал корреспонденту агентства Сулуликян. Новый антиалкогольный закон вступил в силу в регионе с началом осени. Теперь торговать спиртным запрещено во дворах и рядом с детскими площадками. Один из выходов для бизнеса — переезд магазина в другое место. По словам Сулуликяна, лучший вариант в такой ситуации помещения на красных линиях с высокой проходимостью, однако теперь позволить себе их могут только крупные сети. Агентство направило официальный запрос в департамент экономического развития ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU также рассказывало, что в регионе готовят поправки в антиалкогольный закон. Правительство ждет предложений от представителей бизнеса.

В ХМАО на фоне вступления в силу антиалкогольного закона подорожала коммерческая недвижимость на красной линии, которая не попадает под его действие. Об этом URA.RU рассказал сургутский предприниматель Александр Сулуликян. «Недвижимость на красной линии (территория напротив дорог — прим. URA.RU) взлетела на 30%, а некоторые объекты в два раза. У нас уже есть примеры, когда человек хотел переехать, выставил на продажу свой магазин и как первоначальный взнос хотел использовать его для коммерческой ипотеки в новом районе. Так вот там помещение стоило семь миллионов, а сейчас его продают за 14», — прокомментировал корреспонденту агентства Сулуликян. Новый антиалкогольный закон вступил в силу в регионе с началом осени. Теперь торговать спиртным запрещено во дворах и рядом с детскими площадками. Один из выходов для бизнеса — переезд магазина в другое место. По словам Сулуликяна, лучший вариант в такой ситуации помещения на красных линиях с высокой проходимостью, однако теперь позволить себе их могут только крупные сети. Агентство направило официальный запрос в департамент экономического развития ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU также рассказывало, что в регионе готовят поправки в антиалкогольный закон. Правительство ждет предложений от представителей бизнеса.