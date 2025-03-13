В Нижневартовске загорелся грузинский ресторан «Хочу пури», сообщили URA.RU в окружном МЧС. Амбассадором франшизы является Сосо Павлиашвили.
«Силы и средства МЧС реагировали на пожар в здании ресторана „Хочу пури“ в Нижневартовске на улице Мира. На момент прибытия подразделения происходило горение в шахте забора воздуха. Пожар ликвидировали на шести „квадратах“, — рассказали агентству в пресс-службе МЧС.
Из здания эвакуировались 30 человек, пострадавших нет. На месте работали три единицы техники и 10 человек личного состава. Дознавателям ведомства предстоит выяснить причину возгорания.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО открылся популярный ресторан «Хочу пури». Амбассадором бренда является звезда эстрады Сосо Павлиашвили.
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