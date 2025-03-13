13 марта 2025

В ХМАО загорелся ресторан, амбассадором которого стал Сосо Павлиашвили. Фото

В Нижневартовске в ресторане «Хочу пури» вспыхнул пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные ликвидировали возгорание в ресторане «Хочу пури»
Пожарные ликвидировали возгорание в ресторане «Хочу пури» Фото:

В Нижневартовске загорелся грузинский ресторан «Хочу пури», сообщили URA.RU в окружном МЧС. Амбассадором франшизы является Сосо Павлиашвили.

«Силы и средства МЧС реагировали на пожар в здании ресторана „Хочу пури“ в Нижневартовске на улице Мира. На момент прибытия подразделения происходило горение в шахте забора воздуха. Пожар ликвидировали на шести „квадратах“, — рассказали агентству в пресс-службе МЧС.

Из здания эвакуировались 30 человек, пострадавших нет. На месте работали три единицы техники и 10 человек личного состава. Дознавателям ведомства предстоит выяснить причину возгорания.

В Нижневартовске загорелся популярный грузинский ресторан
В Нижневартовске загорелся популярный грузинский ресторан
Фото:

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО открылся популярный ресторан «Хочу пури». Амбассадором бренда является звезда эстрады Сосо Павлиашвили.

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В Нижневартовске загорелся грузинский ресторан «Хочу пури», сообщили URA.RU в окружном МЧС. Амбассадором франшизы является Сосо Павлиашвили. «Силы и средства МЧС реагировали на пожар в здании ресторана „Хочу пури“ в Нижневартовске на улице Мира. На момент прибытия подразделения происходило горение в шахте забора воздуха. Пожар ликвидировали на шести „квадратах“, — рассказали агентству в пресс-службе МЧС. Из здания эвакуировались 30 человек, пострадавших нет. На месте работали три единицы техники и 10 человек личного состава. Дознавателям ведомства предстоит выяснить причину возгорания. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО открылся популярный ресторан «Хочу пури». Амбассадором бренда является звезда эстрады Сосо Павлиашвили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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