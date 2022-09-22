Махонин заберет пермский зоопарк в краевую собственность

Пермский зоопарк переходит в краевую собственность

В городском бюджете нет денег на содержание зоопарка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен забрать в краевую собственность пермский зоопарк. Это произойдет после его переезда на новое место, которое должно завершиться конца года. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С городской мэрией обсудили вопросы переезда животных уже в этом году, преград никаких не видим. После переезда на новое место заберем его в краевую собственность», — отметил губернатор. Это связано с тем, что городскому бюджету сложно содержать такой объект.

Дмитрий Махонин заявил, что переезд будет проходить поэтапно в рамках единого графика. После посещения зоопарка 23 сентября он отметил, что перед подрядчиком стоят задачи по активизации работ по благоустройству и строительству коммуникаций. Сейчас уже почти готовы птичник, места обитания гималайского и бурого медведей, барса, лосей и других лесных животных. Начались поставки оборудования.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Перми заявил о невозможности переезда зоопарка до конца года. Это заявление возмутило краевые власти, которые заявили в СМИ, что никаких препятствий для этого не видят. Дмитрий Махонин за последние два месяца уже второй раз инспектирует строительство зоопарка. Управление зоопарком — это уже третье полномочие, которое переходит на краевой уровень. В 2020 году региональный власти забрали вопросы градостроительства. С 2023 года власти Пермского края будут заниматься содержанием дорог в центре Перми.