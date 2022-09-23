23 сентября 2022

Пермякам предлагают заработать на сборе новогодних подарков

© Служба новостей «URA.RU»
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Работникам обещают около 100 тысяч рублей в месяц за сборку подарков Фото:

Жителям Перми предлагают заработать на сборке новогодних подарков. Объявление о работе размещено на сайте Avito.

«Оплата от 3 000 рублей за смену. Возможен карьерный рост. Отличные условия проживания и вкусное трехразовое питание», — написано в объявлении.

По словам работодателей, кормить будут бесплатно. За месяц работникам обещают зарплату от 62 400 до 96 800 рублей.

Ранее пермский завод искал работников с зарплатой до 113 тысяч рублей. Уровень зарплаты зависит от количества отработанных смен.

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Жителям Перми предлагают заработать на сборке новогодних подарков. Объявление о работе размещено на сайте Avito. «Оплата от 3 000 рублей за смену. Возможен карьерный рост. Отличные условия проживания и вкусное трехразовое питание», — написано в объявлении. По словам работодателей, кормить будут бесплатно. За месяц работникам обещают зарплату от 62 400 до 96 800 рублей. Ранее пермский завод искал работников с зарплатой до 113 тысяч рублей. Уровень зарплаты зависит от количества отработанных смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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