Пермякам предлагают заработать на сборе новогодних подарков

24 сентября 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Работникам обещают около 100 тысяч рублей в месяц за сборку подарков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Перми предлагают заработать на сборке новогодних подарков. Объявление о работе размещено на сайте Avito. «Оплата от 3 000 рублей за смену. Возможен карьерный рост. Отличные условия проживания и вкусное трехразовое питание», — написано в объявлении. По словам работодателей, кормить будут бесплатно. За месяц работникам обещают зарплату от 62 400 до 96 800 рублей. Ранее пермский завод искал работников с зарплатой до 113 тысяч рублей. Уровень зарплаты зависит от количества отработанных смен.

Жителям Перми предлагают заработать на сборке новогодних подарков. Объявление о работе размещено на сайте Avito. «Оплата от 3 000 рублей за смену. Возможен карьерный рост. Отличные условия проживания и вкусное трехразовое питание», — написано в объявлении. По словам работодателей, кормить будут бесплатно. За месяц работникам обещают зарплату от 62 400 до 96 800 рублей. Ранее пермский завод искал работников с зарплатой до 113 тысяч рублей. Уровень зарплаты зависит от количества отработанных смен.