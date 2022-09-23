Пермякам предлагают заработать на сборе новогодних подарков

Работникам обещают около 100 тысяч рублей в месяц за сборку подарков
Жителям Перми предлагают заработать на сборке новогодних подарков. Объявление о работе размещено на сайте Avito.
«Оплата от 3 000 рублей за смену. Возможен карьерный рост. Отличные условия проживания и вкусное трехразовое питание», — написано в объявлении.
По словам работодателей, кормить будут бесплатно. За месяц работникам обещают зарплату от 62 400 до 96 800 рублей.
Ранее пермский завод искал работников с зарплатой до 113 тысяч рублей. Уровень зарплаты зависит от количества отработанных смен.
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