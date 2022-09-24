24 сентября 2022
23 сентября 2022

Облако дыма от пожаров в Сысерти накрыло горнозаводскую зону Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог сначала накрыл Свердловскую область, а затем перешел в Челябинскую Фото:

Жители города Миасс, который находится в горнозаводской зоне Челябинской области, пожаловались на сильное задымление и запах гари на улице. Ранее облако дыма от горения торфяников в Сысерти (Свердловская область) накрыло Челябинск.

«В Е-бурге леса горят, вчера Челябинск затянуло, сегодня до нас докатилось. Не только в Челябинске, в Миассе дымоган, хоть топор вешай», — пишут жители в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее министерство экологии Челябинской области прогнозировало, что днем 24 сентября в Челябинске возможно задымление в результате переноса продуктов горения с территории Свердловской области, предупреждают в минэкологии. НМУ 1 степени объявлены до 11:00 25 сентября не только в Челябинске, но и в Сатке, Аше, Магнитогорске и Златоусте, перед которым находится Миасс.

Миасс накрыло облаком дыма

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Жители города Миасс, который находится в горнозаводской зоне Челябинской области, пожаловались на сильное задымление и запах гари на улице. Ранее облако дыма от горения торфяников в Сысерти (Свердловская область) накрыло Челябинск. «В Е-бурге леса горят, вчера Челябинск затянуло, сегодня до нас докатилось. Не только в Челябинске, в Миассе дымоган, хоть топор вешай», — пишут жители в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Ранее министерство экологии Челябинской области прогнозировало, что днем 24 сентября в Челябинске возможно задымление в результате переноса продуктов горения с территории Свердловской области, предупреждают в минэкологии. НМУ 1 степени объявлены до 11:00 25 сентября не только в Челябинске, но и в Сатке, Аше, Магнитогорске и Златоусте, перед которым находится Миасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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