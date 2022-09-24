Облако дыма от пожаров в Сысерти накрыло горнозаводскую зону Челябинской области. Фото

25 сентября 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Смог сначала накрыл Свердловскую область, а затем перешел в Челябинскую Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители города Миасс, который находится в горнозаводской зоне Челябинской области, пожаловались на сильное задымление и запах гари на улице. Ранее облако дыма от горения торфяников в Сысерти (Свердловская область) накрыло Челябинск. «В Е-бурге леса горят, вчера Челябинск затянуло, сегодня до нас докатилось. Не только в Челябинске, в Миассе дымоган, хоть топор вешай», — пишут жители в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Ранее министерство экологии Челябинской области прогнозировало, что днем 24 сентября в Челябинске возможно задымление в результате переноса продуктов горения с территории Свердловской области, предупреждают в минэкологии. НМУ 1 степени объявлены до 11:00 25 сентября не только в Челябинске, но и в Сатке, Аше, Магнитогорске и Златоусте, перед которым находится Миасс. Миасс накрыло облаком дыма «Инцидент Миасс», ВКонтакте

Жители города Миасс, который находится в горнозаводской зоне Челябинской области, пожаловались на сильное задымление и запах гари на улице. Ранее облако дыма от горения торфяников в Сысерти (Свердловская область) накрыло Челябинск. «В Е-бурге леса горят, вчера Челябинск затянуло, сегодня до нас докатилось. Не только в Челябинске, в Миассе дымоган, хоть топор вешай», — пишут жители в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Ранее министерство экологии Челябинской области прогнозировало, что днем 24 сентября в Челябинске возможно задымление в результате переноса продуктов горения с территории Свердловской области, предупреждают в минэкологии. НМУ 1 степени объявлены до 11:00 25 сентября не только в Челябинске, но и в Сатке, Аше, Магнитогорске и Златоусте, перед которым находится Миасс.