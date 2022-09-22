В выходные Челябинск накроет дым из-за пожара в Свердловской области

При возникновении запаха гари гражданам рекомендуется не открывать на ночь окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В выходные в Челябинске прогнозируют задымление из-за пожара в Свердловской области, где горят торфяники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

«В настоящие время принимаются меры для ликвидации торфяного пожара в деревне Большое Седельниково Сысертского округа. Площадь очагов активного тления составляет 35 гектаров на участке местности в 60 гектар», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, днем 24 сентября ветер на территории Челябинской области изменится на восточный (4-9 м/с). Начиная со второй половины субботы, в Челябинке не исключено задымление в результате переноса продуктов горения с территории Свердловской области, предупреждают в минэкологии.

В ведомстве рекомендуют в случае возникновения явного запаха гари не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром. Также челябинцам в этом случае следует сократить пребывание на улице до минимума.