22 сентября 2022

В выходные Челябинск накроет дым из-за пожара в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туман. Челябинск , погода, город, климат, осень, туман
При возникновении запаха гари гражданам рекомендуется не открывать на ночь окна Фото:

В выходные в Челябинске прогнозируют задымление из-за пожара в Свердловской области, где горят торфяники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

«В настоящие время принимаются меры для ликвидации торфяного пожара в деревне Большое Седельниково Сысертского округа. Площадь очагов активного тления составляет 35 гектаров на участке местности в 60 гектар», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, днем 24 сентября ветер на территории Челябинской области изменится на восточный (4-9 м/с). Начиная со второй половины субботы, в Челябинке не исключено задымление в результате переноса продуктов горения с территории Свердловской области, предупреждают в минэкологии.

В ведомстве рекомендуют в случае возникновения явного запаха гари не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром. Также челябинцам в этом случае следует сократить пребывание на улице до минимума.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В выходные в Челябинске прогнозируют задымление из-за пожара в Свердловской области, где горят торфяники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии. «В настоящие время принимаются меры для ликвидации торфяного пожара в деревне Большое Седельниково Сысертского округа. Площадь очагов активного тления составляет 35 гектаров на участке местности в 60 гектар», — сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно прогнозу Росгидрометцентра, днем 24 сентября ветер на территории Челябинской области изменится на восточный (4-9 м/с). Начиная со второй половины субботы, в Челябинке не исключено задымление в результате переноса продуктов горения с территории Свердловской области, предупреждают в минэкологии. В ведомстве рекомендуют в случае возникновения явного запаха гари не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром. Также челябинцам в этом случае следует сократить пребывание на улице до минимума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...