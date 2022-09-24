24 сентября 2022
23 сентября 2022

Жители Нижневартовска нашли разбросанные игрушки для взрослых

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, улицы, нефтеюганск
Игрушку для взрослых нашли на тротуаре (архивное фото) Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) возмутились разбросанными игрушками для взрослых. Одну из них нашли на улице Героев Самотлора, пишет один из городских пабликов.

«Находка по улице Героев Самотлора. Кто потерял, вернитесь и заберите?» — пишет анонимный автор в канале «ЧП Нижневартовск».

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Тарко-Сале (ЯНАО) нашли поляну с игрушками для взрослых. Семья выехала за грибами, однако нашла совершенно другое.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) возмутились разбросанными игрушками для взрослых. Одну из них нашли на улице Героев Самотлора, пишет один из городских пабликов. «Находка по улице Героев Самотлора. Кто потерял, вернитесь и заберите?» — пишет анонимный автор в канале «ЧП Нижневартовск». Ранее URA.RU рассказывало, что жители Тарко-Сале (ЯНАО) нашли поляну с игрушками для взрослых. Семья выехала за грибами, однако нашла совершенно другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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