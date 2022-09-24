Жители Нижневартовска нашли разбросанные игрушки для взрослых

Игрушку для взрослых нашли на тротуаре (архивное фото)
Жители Нижневартовска (ХМАО) возмутились разбросанными игрушками для взрослых. Одну из них нашли на улице Героев Самотлора, пишет один из городских пабликов.
«Находка по улице Героев Самотлора. Кто потерял, вернитесь и заберите?» — пишет анонимный автор в канале «ЧП Нижневартовск».
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Тарко-Сале (ЯНАО) нашли поляну с игрушками для взрослых. Семья выехала за грибами, однако нашла совершенно другое.
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