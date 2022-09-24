24 сентября 2022
23 сентября 2022

Бывший житель ДНР проголосовал за воссоединение региона с Россией

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Выборы 2021 суббота 18 сентября, работа участков. Пермь, выборы 2021
На Ямале помогает в проведение референдума (архивное фото) Фото:

Бывший житель Донбасса Евгений Гавлицкий, переехавший в Салехард в 2019 году, проголосовал на референдуме по присоединению к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, чтобы его земляки, которые и так считают себя частью России, смогли стать ее полноценными гражданами. Об этом мужчина рассказал URA.RU.

«То, что мы — часть России, вам скажет в Донецке и взрослый, и ребенок. Так что референдум только закрепляет то, что думают и с чем живут там люди», — рассказал Гавлицкий.

Мужчина родился и вырос в Донбассе, в Горловке, но ему с семьей пришлось бежать, спасаясь от обстрелов. Для него нет никакой интриги в итогах референдума. «У меня нет никаких сомнений в итогах референдума, потому что Донбасс — это Россия», — поясняет Гавлицкий.

На Ямале с 23 сентября по 26 сентября проходит голосование для жителей Донбасса, которые находятся за пределами своего региона. В Салехарде провели митинг в поддержку референдума за вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

С 24 февраля российские военный проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель состоит в защите мирных жителей Донбасса.

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Бывший житель Донбасса Евгений Гавлицкий, переехавший в Салехард в 2019 году, проголосовал на референдуме по присоединению к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, чтобы его земляки, которые и так считают себя частью России, смогли стать ее полноценными гражданами. Об этом мужчина рассказал URA.RU. «То, что мы — часть России, вам скажет в Донецке и взрослый, и ребенок. Так что референдум только закрепляет то, что думают и с чем живут там люди», — рассказал Гавлицкий. Мужчина родился и вырос в Донбассе, в Горловке, но ему с семьей пришлось бежать, спасаясь от обстрелов. Для него нет никакой интриги в итогах референдума. «У меня нет никаких сомнений в итогах референдума, потому что Донбасс — это Россия», — поясняет Гавлицкий. На Ямале с 23 сентября по 26 сентября проходит голосование для жителей Донбасса, которые находятся за пределами своего региона. В Салехарде провели митинг в поддержку референдума за вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. С 24 февраля российские военный проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель состоит в защите мирных жителей Донбасса.
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