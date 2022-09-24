24 сентября 2022
23 сентября 2022

На Челябинскую область надвигается штормовой ветер с мокрым снегом

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Погода. Снег. Грязь Челябинск., мокрый снег, машина в снегу
Синоптики предупредили о мокром снеге и сильном ветре Фото:

В Челябинской области 26 сентября ожидается штормовой ветер и мокрый снег, который может привести к образованию сильного гололеда. Об этом предупредили синоптики челябинского гидрометцентра.

«В течение суток 26 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, местами с мокрым снегом, сильным гололедом, сильным налипанием мокрого снега на провода. На отдельных участках дорог сильная гололедица, при прохождении атмосферного фронта усиление ветра до 20-25 метров в секунду», — указано в сообщении метеорологов.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды с 26 сентября. Согласно прогнозу, в регионе ожидается понижение ночных температур до нуля градусов.

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В Челябинской области 26 сентября ожидается штормовой ветер и мокрый снег, который может привести к образованию сильного гололеда. Об этом предупредили синоптики челябинского гидрометцентра. «В течение суток 26 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, местами с мокрым снегом, сильным гололедом, сильным налипанием мокрого снега на провода. На отдельных участках дорог сильная гололедица, при прохождении атмосферного фронта усиление ветра до 20-25 метров в секунду», — указано в сообщении метеорологов. Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды с 26 сентября. Согласно прогнозу, в регионе ожидается понижение ночных температур до нуля градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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