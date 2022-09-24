На Челябинскую область надвигается штормовой ветер с мокрым снегом

В Челябинской области 26 сентября ожидается штормовой ветер и мокрый снег, который может привести к образованию сильного гололеда. Об этом предупредили синоптики челябинского гидрометцентра.
«В течение суток 26 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, местами с мокрым снегом, сильным гололедом, сильным налипанием мокрого снега на провода. На отдельных участках дорог сильная гололедица, при прохождении атмосферного фронта усиление ветра до 20-25 метров в секунду», — указано в сообщении метеорологов.
Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды с 26 сентября. Согласно прогнозу, в регионе ожидается понижение ночных температур до нуля градусов.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»