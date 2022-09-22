Синоптик пообещал челябинцам первый снег до конца сентября

23 сентября 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

Снег может выпасть уже на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый снег в Челябинской области может выпасть на следующей неделе. Такой прогноз дал синоптик центра «Метео» Александр Шувалов. «В пятницу на Урале и на юге Западной Сибири — в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске может быть +22-27 градусов, но затем произойдет достаточно сильное снижение температуры. Туда нацелился антициклон из арктических районов. Уже в ночь на вторник на Урале ожидается первый снег», — приводит слова Шувалов радио Sputnik. Метеоролог добавил, что «снежинки будут проскальзывать с дождем», а дневная температура воздуха будет не выше +7-9 градусов. Такое же резкое похолодание ждет Западную Сибирь.

Первый снег в Челябинской области может выпасть на следующей неделе. Такой прогноз дал синоптик центра «Метео» Александр Шувалов. «В пятницу на Урале и на юге Западной Сибири — в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске может быть +22-27 градусов, но затем произойдет достаточно сильное снижение температуры. Туда нацелился антициклон из арктических районов. Уже в ночь на вторник на Урале ожидается первый снег», — приводит слова Шувалов радио Sputnik. Метеоролог добавил, что «снежинки будут проскальзывать с дождем», а дневная температура воздуха будет не выше +7-9 градусов. Такое же резкое похолодание ждет Западную Сибирь.