22 сентября 2022
21 сентября 2022

Синоптик пообещал челябинцам первый снег до конца сентября

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Снег может выпасть уже на следующей неделе Фото:

Первый снег в Челябинской области может выпасть на следующей неделе. Такой прогноз дал синоптик центра «Метео» Александр Шувалов.

«В пятницу на Урале и на юге Западной Сибири — в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске может быть +22-27 градусов, но затем произойдет достаточно сильное снижение температуры. Туда нацелился антициклон из арктических районов. Уже в ночь на вторник на Урале ожидается первый снег», — приводит слова Шувалов радио Sputnik.

Метеоролог добавил, что «снежинки будут проскальзывать с дождем», а дневная температура воздуха будет не выше +7-9 градусов. Такое же резкое похолодание ждет Западную Сибирь.

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Первый снег в Челябинской области может выпасть на следующей неделе. Такой прогноз дал синоптик центра «Метео» Александр Шувалов. «В пятницу на Урале и на юге Западной Сибири — в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске может быть +22-27 градусов, но затем произойдет достаточно сильное снижение температуры. Туда нацелился антициклон из арктических районов. Уже в ночь на вторник на Урале ожидается первый снег», — приводит слова Шувалов радио Sputnik. Метеоролог добавил, что «снежинки будут проскальзывать с дождем», а дневная температура воздуха будет не выше +7-9 градусов. Такое же резкое похолодание ждет Западную Сибирь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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