24 сентября 2022

На трассе М5 в Челябинской области образовалась пробка из-за крупного ДТП

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Автодорога М5. Челябинск, м5, автодорога, автотранспорт, трасса м5
На трассе столкнулись несколько фур Фото:

В Челябинской области водители сообщают о пробке на трассе М5 Челябинск-Москва в районе города Юрюзань. По словам очевидцев, здесь столкнулись несколько фур, есть погибший.

«Авария с участием четырех грузовиков на 1652 км. Один человек, водитель Scania, 24 регион, погиб. Движение закрыто», — написал пользователь Паша Сомалидзе в группе «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Он же позже уточнил, что произошел занос прицепа у одного из грузовиков. В результате прицеп врезался в машины на встречной полосе. Движение затруднено, водителям советуют объезжать затор через деревню Первуха.

В пресс-службу УГИБДД по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинской области водители сообщают о пробке на трассе М5 Челябинск-Москва в районе города Юрюзань. По словам очевидцев, здесь столкнулись несколько фур, есть погибший. «Авария с участием четырех грузовиков на 1652 км. Один человек, водитель Scania, 24 регион, погиб. Движение закрыто», — написал пользователь Паша Сомалидзе в группе «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Он же позже уточнил, что произошел занос прицепа у одного из грузовиков. В результате прицеп врезался в машины на встречной полосе. Движение затруднено, водителям советуют объезжать затор через деревню Первуха. В пресс-службу УГИБДД по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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