На трассе М5 в Челябинской области образовалась пробка из-за крупного ДТП

25 сентября 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

На трассе столкнулись несколько фур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области водители сообщают о пробке на трассе М5 Челябинск-Москва в районе города Юрюзань. По словам очевидцев, здесь столкнулись несколько фур, есть погибший. «Авария с участием четырех грузовиков на 1652 км. Один человек, водитель Scania, 24 регион, погиб. Движение закрыто», — написал пользователь Паша Сомалидзе в группе «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Он же позже уточнил, что произошел занос прицепа у одного из грузовиков. В результате прицеп врезался в машины на встречной полосе. Движение затруднено, водителям советуют объезжать затор через деревню Первуха. В пресс-службу УГИБДД по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

В Челябинской области водители сообщают о пробке на трассе М5 Челябинск-Москва в районе города Юрюзань. По словам очевидцев, здесь столкнулись несколько фур, есть погибший. «Авария с участием четырех грузовиков на 1652 км. Один человек, водитель Scania, 24 регион, погиб. Движение закрыто», — написал пользователь Паша Сомалидзе в группе «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Он же позже уточнил, что произошел занос прицепа у одного из грузовиков. В результате прицеп врезался в машины на встречной полосе. Движение затруднено, водителям советуют объезжать затор через деревню Первуха. В пресс-службу УГИБДД по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.