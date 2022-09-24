На трассе М5 в Челябинской области образовалась пробка из-за крупного ДТП

В Челябинской области водители сообщают о пробке на трассе М5 Челябинск-Москва в районе города Юрюзань. По словам очевидцев, здесь столкнулись несколько фур, есть погибший.
«Авария с участием четырех грузовиков на 1652 км. Один человек, водитель Scania, 24 регион, погиб. Движение закрыто», — написал пользователь Паша Сомалидзе в группе «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Он же позже уточнил, что произошел занос прицепа у одного из грузовиков. В результате прицеп врезался в машины на встречной полосе. Движение затруднено, водителям советуют объезжать затор через деревню Первуха.
В пресс-службу УГИБДД по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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