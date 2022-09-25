Член избиркома ЛНР прочла в Перми стихи о войне. Видео

26 сентября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Жители ЛДНР эмоционально воспринимают происходящее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Член одного из УИК Луганской республики на участке в Перми Дарина (она попросила не называть ее фамилии) написала стихотворение об ужасах войны. По просьбе корреспондента URA.RU она прочитала его. Свою боль в стихах отражают и жители республики. Эмоциональное сочинение получилось у избирательницы из ДНР, которая пришла на участок в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, в Прикамье продолжается голосование В Пермском на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Оно охватит все территории Прикамья. В Перми участки работают в общественном центре «Энергия» на ул. Монастырская, 96. Референдум на освобожденных территориях проходит по инициативе самих жителей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — прекращение геноцида русских, который проводится украинским режимом с 2014 года. @Евгения Пастухова

Член одного из УИК Луганской республики на участке в Перми Дарина (она попросила не называть ее фамилии) написала стихотворение об ужасах войны. По просьбе корреспондента URA.RU она прочитала его. Свою боль в стихах отражают и жители республики. Эмоциональное сочинение получилось у избирательницы из ДНР, которая пришла на участок в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, в Прикамье продолжается голосование В Пермском на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Оно охватит все территории Прикамья. В Перми участки работают в общественном центре «Энергия» на ул. Монастырская, 96. Референдум на освобожденных территориях проходит по инициативе самих жителей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — прекращение геноцида русских, который проводится украинским режимом с 2014 года.