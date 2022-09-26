Пермский контрактник раскрыл, что нужно положить в «военную» аптечку

Пермский контрактник перечислил главные составляющие аптечки военного

27 сентября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Максим Кадаев включил в список жгуты и повязки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский контрактник Максим Кадаев, принимавший участие в спецоперации, составил состав аптечки для тех, кто отбывает в зону СВО. Список необходимых медицинских изделий и медпрепаратов пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комплект Кадаев включил жгуты, повязки, пластыри и аварийное одеяло. Состав аптечки которая должна быть у каждого военнослужащего убывающего в командировку: жгут турникет и резиновый жгут (4 штуки, один на бронежилете, другой в аптечке);

ППИ (пакет перевязочный индивидуальный)/бандаж;

повязка/гранулы/бинт гемостатический;

повязка/гель от ожогов;

окклюзионный пластырь;

декомпрессионная игла АРС (если есть опыт использования);

назофарингеальный воздуховод;

перчатки медицинские;

медицинские тупоконечные ножницы (для среза одежды);

промедол;

аварийное одеяло;

противошок (дексаметазон+ кеторолак+ кордиамин — смешать все в шприц). Также Кадаев отмечает, что военнослужащим могут пригодиться лекарственные препараты от головной боли, изжоги, диареи и запора. Ранее URA.RU опубликовало перечень обязательных вещей, которые понадобятся на время сбора гражданам, попавшим под частичную мобилизацию. О том, какие вещи и принадлежности необходимо брать с собой в зону СВО, рассказывал также пермский экс-депутат Александр Григоренко. С конца февраля на Украине проводится специальная военная операция по денацификации и демилитаризации этой страны. Президент Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита мирных жителей ДНР и ЛНР.

Пермский контрактник Максим Кадаев, принимавший участие в спецоперации, составил состав аптечки для тех, кто отбывает в зону СВО. Список необходимых медицинских изделий и медпрепаратов пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комплект Кадаев включил жгуты, повязки, пластыри и аварийное одеяло. Состав аптечки которая должна быть у каждого военнослужащего убывающего в командировку: Также Кадаев отмечает, что военнослужащим могут пригодиться лекарственные препараты от головной боли, изжоги, диареи и запора. Ранее URA.RU опубликовало перечень обязательных вещей, которые понадобятся на время сбора гражданам, попавшим под частичную мобилизацию. О том, какие вещи и принадлежности необходимо брать с собой в зону СВО, рассказывал также пермский экс-депутат Александр Григоренко. С конца февраля на Украине проводится специальная военная операция по денацификации и демилитаризации этой страны. Президент Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита мирных жителей ДНР и ЛНР.