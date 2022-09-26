26 сентября 2022

Пермский контрактник раскрыл, что нужно положить в «военную» аптечку

Пермский контрактник перечислил главные составляющие аптечки военного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль
Максим Кадаев включил в список жгуты и повязки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермский контрактник Максим Кадаев, принимавший участие в спецоперации, составил состав аптечки для тех, кто отбывает в зону СВО. Список необходимых медицинских изделий и медпрепаратов пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комплект Кадаев включил жгуты, повязки, пластыри и аварийное одеяло.

Состав аптечки которая должна быть у каждого военнослужащего убывающего в командировку:

  • жгут турникет и резиновый жгут (4 штуки, один на бронежилете, другой в аптечке);
  • ППИ (пакет перевязочный индивидуальный)/бандаж;
  • повязка/гранулы/бинт гемостатический;
  • повязка/гель от ожогов;
  • окклюзионный пластырь;
  • декомпрессионная игла АРС (если есть опыт использования);
  • назофарингеальный воздуховод;
  • перчатки медицинские;
  • медицинские тупоконечные ножницы (для среза одежды);
  • промедол;
  • аварийное одеяло;
  • противошок (дексаметазон+ кеторолак+ кордиамин — смешать все в шприц).

Также Кадаев отмечает, что военнослужащим могут пригодиться лекарственные препараты от головной боли, изжоги, диареи и запора. Ранее URA.RU опубликовало перечень обязательных вещей, которые понадобятся на время сбора гражданам, попавшим под частичную мобилизацию. О том, какие вещи и принадлежности необходимо брать с собой в зону СВО, рассказывал также пермский экс-депутат Александр Григоренко.

С конца февраля на Украине проводится специальная военная операция по денацификации и демилитаризации этой страны. Президент Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита мирных жителей ДНР и ЛНР.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермский контрактник Максим Кадаев, принимавший участие в спецоперации, составил состав аптечки для тех, кто отбывает в зону СВО. Список необходимых медицинских изделий и медпрепаратов пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комплект Кадаев включил жгуты, повязки, пластыри и аварийное одеяло. Состав аптечки которая должна быть у каждого военнослужащего убывающего в командировку: Также Кадаев отмечает, что военнослужащим могут пригодиться лекарственные препараты от головной боли, изжоги, диареи и запора. Ранее URA.RU опубликовало перечень обязательных вещей, которые понадобятся на время сбора гражданам, попавшим под частичную мобилизацию. О том, какие вещи и принадлежности необходимо брать с собой в зону СВО, рассказывал также пермский экс-депутат Александр Григоренко. С конца февраля на Украине проводится специальная военная операция по денацификации и демилитаризации этой страны. Президент Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита мирных жителей ДНР и ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...