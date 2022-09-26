Пермский контрактник раскрыл, что нужно положить в «военную» аптечку

Пермский контрактник Максим Кадаев, принимавший участие в спецоперации, составил состав аптечки для тех, кто отбывает в зону СВО. Список необходимых медицинских изделий и медпрепаратов пермяк выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комплект Кадаев включил жгуты, повязки, пластыри и аварийное одеяло.
Состав аптечки которая должна быть у каждого военнослужащего убывающего в командировку:
- жгут турникет и резиновый жгут (4 штуки, один на бронежилете, другой в аптечке);
- ППИ (пакет перевязочный индивидуальный)/бандаж;
- повязка/гранулы/бинт гемостатический;
- повязка/гель от ожогов;
- окклюзионный пластырь;
- декомпрессионная игла АРС (если есть опыт использования);
- назофарингеальный воздуховод;
- перчатки медицинские;
- медицинские тупоконечные ножницы (для среза одежды);
- промедол;
- аварийное одеяло;
- противошок (дексаметазон+ кеторолак+ кордиамин — смешать все в шприц).
Также Кадаев отмечает, что военнослужащим могут пригодиться лекарственные препараты от головной боли, изжоги, диареи и запора. Ранее URA.RU опубликовало перечень обязательных вещей, которые понадобятся на время сбора гражданам, попавшим под частичную мобилизацию. О том, какие вещи и принадлежности необходимо брать с собой в зону СВО, рассказывал также пермский экс-депутат Александр Григоренко.
С конца февраля на Украине проводится специальная военная операция по денацификации и демилитаризации этой страны. Президент Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита мирных жителей ДНР и ЛНР.
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