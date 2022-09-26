Челябинское погрануправление ФСБ заявило об отсутствии ограничений для выезда в Казахстан

27 сентября 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Автомобилисты стоят в пробке по 10 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На границе Челябинской области и Казахстана нет ограничений по выезду, сообщает погрануправление ФСБ России по региону. В пресс-службе правительства региона URA.RU уточнили, что задержать могут только тех, кто подлежит призыву. «В Челябинской области скопление желающих выехать в Казахстан, но никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление. В правительстве Челябинской области URA.RU сообщили, что сотрудникам погранслужбы выдали списки лиц, подлежащих призыву. Если человек оказывается на границе, его останавливают до прибытия сотрудника военкомата для вручения повестки. Город места жительства в Челябинской области значения не имеет. Ранее жители Челябинской области рассказали URA.RU, что стоят в пробке перед границей с Казахстаном по 10 часов. Пограничники пропускают по две-три машины в час.

На границе Челябинской области и Казахстана нет ограничений по выезду, сообщает погрануправление ФСБ России по региону. В пресс-службе правительства региона URA.RU уточнили, что задержать могут только тех, кто подлежит призыву. «В Челябинской области скопление желающих выехать в Казахстан, но никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление. В правительстве Челябинской области URA.RU сообщили, что сотрудникам погранслужбы выдали списки лиц, подлежащих призыву. Если человек оказывается на границе, его останавливают до прибытия сотрудника военкомата для вручения повестки. Город места жительства в Челябинской области значения не имеет. Ранее жители Челябинской области рассказали URA.RU, что стоят в пробке перед границей с Казахстаном по 10 часов. Пограничники пропускают по две-три машины в час.