26 сентября 2022

Челябинское погрануправление ФСБ заявило об отсутствии ограничений для выезда в Казахстан

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, пробка, автомобильная пробка
Автомобилисты стоят в пробке по 10 часов Фото:

На границе Челябинской области и Казахстана нет ограничений по выезду, сообщает погрануправление ФСБ России по региону. В пресс-службе правительства региона URA.RU уточнили, что задержать могут только тех, кто подлежит призыву.

«В Челябинской области скопление желающих выехать в Казахстан, но никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление.

В правительстве Челябинской области URA.RU сообщили, что сотрудникам погранслужбы выдали списки лиц, подлежащих призыву. Если человек оказывается на границе, его останавливают до прибытия сотрудника военкомата для вручения повестки. Город места жительства в Челябинской области значения не имеет.

Ранее жители Челябинской области рассказали URA.RU, что стоят в пробке перед границей с Казахстаном по 10 часов. Пограничники пропускают по две-три машины в час.

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На границе Челябинской области и Казахстана нет ограничений по выезду, сообщает погрануправление ФСБ России по региону. В пресс-службе правительства региона URA.RU уточнили, что задержать могут только тех, кто подлежит призыву. «В Челябинской области скопление желающих выехать в Казахстан, но никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление. В правительстве Челябинской области URA.RU сообщили, что сотрудникам погранслужбы выдали списки лиц, подлежащих призыву. Если человек оказывается на границе, его останавливают до прибытия сотрудника военкомата для вручения повестки. Город места жительства в Челябинской области значения не имеет. Ранее жители Челябинской области рассказали URA.RU, что стоят в пробке перед границей с Казахстаном по 10 часов. Пограничники пропускают по две-три машины в час.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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