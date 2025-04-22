В Челябинске жители многоэтажного дома по проспекту Победы, 323 обвинили управляющую компанию (УК) «Мой дом Урал» в подделке их подписей. За продление договора с УК якобы даже проголосовал мужчина, который много лет находится в Украине, рассказали URA.RU жители дома.
«С удивлением узнали, что 8 апреля 2025 года прошло собрание собственников жилья нашего дома, и мы все дружно проголосовали за продление договора с УК „Мой дом Урал“. Моя подпись на протоколе значится под №166. В седьмом подъезде проголосовал мужчина, который в Украине и не приезжал в Россию уже много лет. В другой квартире тоже подпись поставил якобы собственник, который давно лежит в больнице», — рассказала URA.RU жительница дома Алена.
В качестве доказательств девушка предоставила протокол с собрания собственников, где стоит ее подпись. В чате дома владельцы еще как минимум 26 квартир заявили, что подписи поддельные и отправили жалобу в Госжилинспекцию (ГЖИ) Челябинской области. «Расписались даже за моих детей», — написала жительница дома. «А у меня указана старая фамилия и тоже стоит якобы моя подпись», — добавила вторая.
Пока материал готовился к выходу, протокол от 8 апреля УК удалила. Но появился еще один от 18 апреля и снова с фиктивными подписями.
Собственники квартир в прошлом месяце отправляли жалобу на УК в ГЖИ. Оттуда обращение перенаправили в полицию. С отдела полиции «Калининский» 21 марта 2025 года пришел ответ, что «обращение направлено для проведения проверки и принятия решений по статье 144-145 УК РФ». Отдельное обращение было написано в прокуратуру Челябинской области. Оттуда также пришел ответ, что оно взято в работу.
Жители дома по проспекту Победы, 323 говорят, что их полностью не устраивает работа управляющей компании «Мой дом Урал». «Подъезды не убираются месяцами. Придомовая территория захламлена, особенно с другой стороны двора. Зимой дворы не чистят. Почтовые ящики все разбитые, мусорки забиты, а по подъезду бегают мыши», — рассказала URA.RU Алена и предоставила фотографии, подтверждающие все эти факты. Открыт даже электрический ввод в дом, куда легко могут залезть дети.
Редакция URA.RU отправила запрос в ГЖИ Челябинской области. Там сообщили, что его приняли в работу.
Также запрос был отправлен в УК «Мой дом Урал». Сначала в управляющей компании пообещали, что руководство свяжется с журналистом агентства после получения письма. Но позднее сообщили, что ответ будет отправлен на электронную почту в течение 30 дней.
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