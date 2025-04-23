23 апреля 2025

Губернатора Паслера просят защитить здание ДОСААФ в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание 1931-1934 годов постройки
Здание 1931-1934 годов постройки Фото:

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) выступило с обращением к врио свердловского губернатора Денису Паслеру с просьбой защитить бывшее общежитие ДОСААФ в Екатеринбурге (Воеводина, 6). Общественники указали на нарушения в экспертизах, позволяющие снести здание, которое, по их мнению, представляет историко-культурную ценность.

«Обращаемся напрямую к губернатору Денису Паслеру с просьбой взять ситуацию на личный контроль и не допустить отказа в постановке ценного для города и страны здания на государственную охрану и последующего сноса», — следует из поста в telegram-канале градозащитников. Основой для включения здания в список выявленных объектов культурного наследия называют заключения шести государственных и общественных организаций.

По данным ВООПИиК, сейчас управление охраны ОКН рассматривает экспертизу, заказанную фирмой «Росив», которая до этого разрабатывала проект сноса здания. Общественники уверенны, что в этой экспертизе есть множество нарушений, из-за чего ее должны отклонить. «Мы в свою очередь также заказали государственную экспертизу аттестованному эксперту Сергею Исачкину, который, изучив все материалы, пришел к выводу о ценности здания и необходимости присвоения ему статуса ОКН», — пояснили в организации.

Согласно данным электронной торговой площадки «Газпромбанка», аукцион по продаже здания прошел 20 декабря 2022 года. На него заявились два участника — ООО «Спецстрой» и специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (управляющей компанией является «TEN девелопмент»). Последний выкупил здание за 152,5 миллиона рублей. Предполагается, что из конструктивистского здания сделают вторую очередь ТЦ Limerance.

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Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) выступило с обращением к врио свердловского губернатора Денису Паслеру с просьбой защитить бывшее общежитие ДОСААФ в Екатеринбурге (Воеводина, 6). Общественники указали на нарушения в экспертизах, позволяющие снести здание, которое, по их мнению, представляет историко-культурную ценность. «Обращаемся напрямую к губернатору Денису Паслеру с просьбой взять ситуацию на личный контроль и не допустить отказа в постановке ценного для города и страны здания на государственную охрану и последующего сноса», — следует из поста в telegram-канале градозащитников. Основой для включения здания в список выявленных объектов культурного наследия называют заключения шести государственных и общественных организаций. По данным ВООПИиК, сейчас управление охраны ОКН рассматривает экспертизу, заказанную фирмой «Росив», которая до этого разрабатывала проект сноса здания. Общественники уверенны, что в этой экспертизе есть множество нарушений, из-за чего ее должны отклонить. «Мы в свою очередь также заказали государственную экспертизу аттестованному эксперту Сергею Исачкину, который, изучив все материалы, пришел к выводу о ценности здания и необходимости присвоения ему статуса ОКН», — пояснили в организации. Согласно данным электронной торговой площадки «Газпромбанка», аукцион по продаже здания прошел 20 декабря 2022 года. На него заявились два участника — ООО «Спецстрой» и специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (управляющей компанией является «TEN девелопмент»). Последний выкупил здание за 152,5 миллиона рублей. Предполагается, что из конструктивистского здания сделают вторую очередь ТЦ Limerance.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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