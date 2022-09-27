27 сентября 2022

В Пермской деревне решили проблему с питьевой водой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, ведро, колодец
Зимой пользоваться колодцем было невозможно Фото:

Жительница поселка Керос (Пермский край) с наступлением холодной погоды два года не могла пользоваться общедоступным колодцем с питьевой водой — он замерзал. Женщине помог омбудсмен. Информация об этом появилась на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.

«В ходе рассмотрения обращения был направлен запрос главе администрации Гайнского муниципального округа. Администрация ответила, в связи с тем, что бюджет распределен в полном объеме, мероприятия по углублению колодца будут реализованы в 2023 году. В связи с этим Уполномоченный направил ходатайство в прокуратуру Гайнского района», — сообщается на сайте.

После прокурорской проверки в администрацию Гайнского муниципального округа было направлено представление об устранении нарушений. Колодец углубили, промерзать он больше не будет.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Жительница поселка Керос (Пермский край) с наступлением холодной погоды два года не могла пользоваться общедоступным колодцем с питьевой водой — он замерзал. Женщине помог омбудсмен. Информация об этом появилась на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова. «В ходе рассмотрения обращения был направлен запрос главе администрации Гайнского муниципального округа. Администрация ответила, в связи с тем, что бюджет распределен в полном объеме, мероприятия по углублению колодца будут реализованы в 2023 году. В связи с этим Уполномоченный направил ходатайство в прокуратуру Гайнского района», — сообщается на сайте. После прокурорской проверки в администрацию Гайнского муниципального округа было направлено представление об устранении нарушений. Колодец углубили, промерзать он больше не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...