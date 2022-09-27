В Пермской деревне решили проблему с питьевой водой

28 сентября 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Зимой пользоваться колодцем было невозможно Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Жительница поселка Керос (Пермский край) с наступлением холодной погоды два года не могла пользоваться общедоступным колодцем с питьевой водой — он замерзал. Женщине помог омбудсмен. Информация об этом появилась на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова. «В ходе рассмотрения обращения был направлен запрос главе администрации Гайнского муниципального округа. Администрация ответила, в связи с тем, что бюджет распределен в полном объеме, мероприятия по углублению колодца будут реализованы в 2023 году. В связи с этим Уполномоченный направил ходатайство в прокуратуру Гайнского района», — сообщается на сайте. После прокурорской проверки в администрацию Гайнского муниципального округа было направлено представление об устранении нарушений. Колодец углубили, промерзать он больше не будет.

Жительница поселка Керос (Пермский край) с наступлением холодной погоды два года не могла пользоваться общедоступным колодцем с питьевой водой — он замерзал. Женщине помог омбудсмен. Информация об этом появилась на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова. «В ходе рассмотрения обращения был направлен запрос главе администрации Гайнского муниципального округа. Администрация ответила, в связи с тем, что бюджет распределен в полном объеме, мероприятия по углублению колодца будут реализованы в 2023 году. В связи с этим Уполномоченный направил ходатайство в прокуратуру Гайнского района», — сообщается на сайте. После прокурорской проверки в администрацию Гайнского муниципального округа было направлено представление об устранении нарушений. Колодец углубили, промерзать он больше не будет.