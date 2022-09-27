Юрист уточнил, как пермякам оформить отсрочку после получения повестки

Пермский юрист Попов: повестка в военкомат не является гарантией мобилизации

28 сентября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Об основаниях для отсрочки военкомат лучше уведомить до получения повестки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России После объявления мобилизации многие пермяки задаются вопросом, что делать, если есть основания для отсрочки, но повестка уже пришла. Об этом рассказал юрист Даниил Попов. Он подчеркивает, что повестка еще не означает отправку в зону СВО или на учебный пункт — она лишь обязывает явиться в военкомат. А его сотрудников необходимо уведомить о наличии поводов для отсрочки от призыва, говорит Попов. «До явки в военкомат обязательно представьте туда письменные доказательства, подтверждающие ваше право на отсрочку, а также напишите пояснения (можно от руки), в которых последовательно изложите суть дела и основания для отсрочки со ссылкой на ФЗ от 26.02.1997 № 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“», — пишет юрист на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он поясняет, что в военкомате, не могут сами узнать, например, о том, что ваша супруга беременна четвертым ребенком. Попов советует все документы, подтверждающие право на отсрочку, направить в военкомат либо заказным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения, либо вручить представителю военкомата с обязательной отметкой о получении. Даниил попов поясняет, кто имеет право на отсрочку Скрин со страницы Даниила Попова в VK

После объявления мобилизации многие пермяки задаются вопросом, что делать, если есть основания для отсрочки, но повестка уже пришла. Об этом рассказал юрист Даниил Попов. Он подчеркивает, что повестка еще не означает отправку в зону СВО или на учебный пункт — она лишь обязывает явиться в военкомат. А его сотрудников необходимо уведомить о наличии поводов для отсрочки от призыва, говорит Попов. «До явки в военкомат обязательно представьте туда письменные доказательства, подтверждающие ваше право на отсрочку, а также напишите пояснения (можно от руки), в которых последовательно изложите суть дела и основания для отсрочки со ссылкой на ФЗ от 26.02.1997 № 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“», — пишет юрист на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он поясняет, что в военкомате, не могут сами узнать, например, о том, что ваша супруга беременна четвертым ребенком. Попов советует все документы, подтверждающие право на отсрочку, направить в военкомат либо заказным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения, либо вручить представителю военкомата с обязательной отметкой о получении.