Одноклассник Бекмансурова сообщил о его агрессии в школе и наркотиках

29 сентября 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров выслушивает в суде показания потерпевших и свидетелей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Устроивший стрельбу в Пермском университете Тимур Бекмансуров в школе проявлял агрессию, а летом 2021 года начал употреблять алкоголь и наркотики. Такое заявление в суде сделал одноклассник подсудимого Владимир Брохман, передает корреспондент URA.RU. По его словам, изменения в поведении Бекмансурова произошли в восьмом классе, когда тот замкнулся. «Думаю, что причина замкнутости в том, что мало близких с ним было рядом. Проявлял агрессию по отношению ко мне. Злился, что я не помогал ему на контрольных, высказывался в мой адрес плохо словесно. Мог взять кого-то за плечо, в меня и моего друга тыкал железной линейкой», — сообщил суду Брохман. По его словам, летом 2021 года он видел, как Бекмансуров употреблял алкоголь, хотя раньше отрицательно к нему относился. Более того, Брохман утверждает, что как минимум один раз видел, как Бексмансуров употреблял наркотики. Вооруженное нападение совершено на ПГНИУ 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину. Процесс по его делу идет в Пермском краевом суде.

Устроивший стрельбу в Пермском университете Тимур Бекмансуров в школе проявлял агрессию, а летом 2021 года начал употреблять алкоголь и наркотики. Такое заявление в суде сделал одноклассник подсудимого Владимир Брохман, передает корреспондент URA.RU. По его словам, изменения в поведении Бекмансурова произошли в восьмом классе, когда тот замкнулся. «Думаю, что причина замкнутости в том, что мало близких с ним было рядом. Проявлял агрессию по отношению ко мне. Злился, что я не помогал ему на контрольных, высказывался в мой адрес плохо словесно. Мог взять кого-то за плечо, в меня и моего друга тыкал железной линейкой», — сообщил суду Брохман. По его словам, летом 2021 года он видел, как Бекмансуров употреблял алкоголь, хотя раньше отрицательно к нему относился. Более того, Брохман утверждает, что как минимум один раз видел, как Бексмансуров употреблял наркотики. Вооруженное нападение совершено на ПГНИУ 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину. Процесс по его делу идет в Пермском краевом суде.