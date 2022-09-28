Сотрудник МЧС из Ханты-Мансийска отказался от брони ради участия в спецоперации

29 сентября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Посетив военкомат для «контрольной явки», работник МЧС узнал, что у него бронь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудник МЧС из Ханты-Мансийска Алексей Рогулин пришел в военкомат, чтобы снять бронь от мобилизации. После контрольной явки Рогулина отправили домой, но его это не устроило. Об этом корреспондент URA.RU узнал в военкомате. «Я пришел в военкомат на мобилизацию, но меня поначалу домой отправили. Сказали, что у меня „бронь“. Вот снова пришел, чтобы сняли бронь. Потому что я готов ехать по своей специальности „старший стрелок“», — сказал Рогулин.



Как сообщили в военкомате ХМАО, по всему округу 250 резервистов мобилизовались без повесток, явившись в военкомат по собственному желанию, а в некоторых случаях даже аннулировали бронь. До конца недели все мобилизованные должны быть распределены в учебные центры, пройти медкомиссии и приступить к занятиям.



Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока проверил военный учебный центр в другом регионе РФ, куда везут мобилизованных югорчан для подготовки к участию в спецоперации. В этот учебный центр в Западной Сибири из Югры приедут сотни мобилизованных и добровольцев.

Сотрудник МЧС из Ханты-Мансийска Алексей Рогулин пришел в военкомат, чтобы снять бронь от мобилизации. После контрольной явки Рогулина отправили домой, но его это не устроило. Об этом корреспондент URA.RU узнал в военкомате. «Я пришел в военкомат на мобилизацию, но меня поначалу домой отправили. Сказали, что у меня „бронь“. Вот снова пришел, чтобы сняли бронь. Потому что я готов ехать по своей специальности „старший стрелок“», — сказал Рогулин. Как сообщили в военкомате ХМАО, по всему округу 250 резервистов мобилизовались без повесток, явившись в военкомат по собственному желанию, а в некоторых случаях даже аннулировали бронь. До конца недели все мобилизованные должны быть распределены в учебные центры, пройти медкомиссии и приступить к занятиям. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока проверил военный учебный центр в другом регионе РФ, куда везут мобилизованных югорчан для подготовки к участию в спецоперации. В этот учебный центр в Западной Сибири из Югры приедут сотни мобилизованных и добровольцев.