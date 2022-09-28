Сотрудник МЧС из Ханты-Мансийска отказался от брони ради участия в спецоперации

Сотрудник МЧС из Ханты-Мансийска Алексей Рогулин пришел в военкомат, чтобы снять бронь от мобилизации. После контрольной явки Рогулина отправили домой, но его это не устроило. Об этом корреспондент URA.RU узнал в военкомате.
«Я пришел в военкомат на мобилизацию, но меня поначалу домой отправили. Сказали, что у меня „бронь“. Вот снова пришел, чтобы сняли бронь. Потому что я готов ехать по своей специальности „старший стрелок“», — сказал Рогулин.
Как сообщили в военкомате ХМАО, по всему округу 250 резервистов мобилизовались без повесток, явившись в военкомат по собственному желанию, а в некоторых случаях даже аннулировали бронь. До конца недели все мобилизованные должны быть распределены в учебные центры, пройти медкомиссии и приступить к занятиям.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока проверил военный учебный центр в другом регионе РФ, куда везут мобилизованных югорчан для подготовки к участию в спецоперации. В этот учебный центр в Западной Сибири из Югры приедут сотни мобилизованных и добровольцев.
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