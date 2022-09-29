Пермячка в лесу испугалась «лешего». Видео

Жительница пермского края запечатлела редкое природное явление

30 сентября 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

Пермячка в лесу запечатлела на видео необычное природное явление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пользователей паблика «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте» удивило видео из леса, опубликованное пермячкой Екатериной Дашко. На нем земля у основания дерева шевелится. Автор подписала «это что, леший?» Большинство пользователей объяснили явление тем, что от порывов ветра качаются деревья и приводят в движение корневую систему. «Когда не интересуешься природой и пропускаешь занятия в школе, все кажется магией. Это воздушные мешки под почвой. Видимо, где-то болото рядом. Ну или корни деревьев», — оставил комментарий под постом пользователь соцсети «ВКонтакте». «Я бы так рядом не стоял, ветерок посильнее — и начнет выворачивать деревья с корнями. Просто деревья на верховых болотах стоят», — отметил другой пользователь. «Я бы такое увидела — не то чтобы снять, убежала бы, забыв, зачем в лес пришла», — отметила участник паблика Эльвира Номоконова. Ранее URA.RU писало о редком астрономическом явлении на небе. В соцсетях появились кадры суперлуния, происходящего раз в несколько лет при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. Благодаря этому с Земли можно было видеть более крупный размер спутника нашей планеты.

Пользователей паблика «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте» удивило видео из леса, опубликованное пермячкой Екатериной Дашко. На нем земля у основания дерева шевелится. Автор подписала «это что, леший?» Большинство пользователей объяснили явление тем, что от порывов ветра качаются деревья и приводят в движение корневую систему. «Когда не интересуешься природой и пропускаешь занятия в школе, все кажется магией. Это воздушные мешки под почвой. Видимо, где-то болото рядом. Ну или корни деревьев», — оставил комментарий под постом пользователь соцсети «ВКонтакте». «Я бы так рядом не стоял, ветерок посильнее — и начнет выворачивать деревья с корнями. Просто деревья на верховых болотах стоят», — отметил другой пользователь. «Я бы такое увидела — не то чтобы снять, убежала бы, забыв, зачем в лес пришла», — отметила участник паблика Эльвира Номоконова. Ранее URA.RU писало о редком астрономическом явлении на небе. В соцсетях появились кадры суперлуния, происходящего раз в несколько лет при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. Благодаря этому с Земли можно было видеть более крупный размер спутника нашей планеты.