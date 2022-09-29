29 сентября 2022

Пермячка в лесу испугалась «лешего». Видео

Жительница пермского края запечатлела редкое природное явление
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Виды Свердловской области. Арамашево, Нижняя Синячиха, Алапаевск, деревья, лес, лето, природа
Пермячка в лесу запечатлела на видео необычное природное явление Фото:

Пользователей паблика «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте» удивило видео из леса, опубликованное пермячкой Екатериной Дашко. На нем земля у основания дерева шевелится. Автор подписала «это что, леший?» Большинство пользователей объяснили явление тем, что от порывов ветра качаются деревья и приводят в движение корневую систему.

«Когда не интересуешься природой и пропускаешь занятия в школе, все кажется магией. Это воздушные мешки под почвой. Видимо, где-то болото рядом. Ну или корни деревьев», — оставил комментарий под постом пользователь соцсети «ВКонтакте». «Я бы так рядом не стоял, ветерок посильнее — и начнет выворачивать деревья с корнями. Просто деревья на верховых болотах стоят», — отметил другой пользователь. «Я бы такое увидела — не то чтобы снять, убежала бы, забыв, зачем в лес пришла», — отметила участник паблика Эльвира Номоконова.

Ранее URA.RU писало о редком астрономическом явлении на небе. В соцсетях появились кадры суперлуния, происходящего раз в несколько лет при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. Благодаря этому с Земли можно было видеть более крупный размер спутника нашей планеты.

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Пользователей паблика «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте» удивило видео из леса, опубликованное пермячкой Екатериной Дашко. На нем земля у основания дерева шевелится. Автор подписала «это что, леший?» Большинство пользователей объяснили явление тем, что от порывов ветра качаются деревья и приводят в движение корневую систему. «Когда не интересуешься природой и пропускаешь занятия в школе, все кажется магией. Это воздушные мешки под почвой. Видимо, где-то болото рядом. Ну или корни деревьев», — оставил комментарий под постом пользователь соцсети «ВКонтакте». «Я бы так рядом не стоял, ветерок посильнее — и начнет выворачивать деревья с корнями. Просто деревья на верховых болотах стоят», — отметил другой пользователь. «Я бы такое увидела — не то чтобы снять, убежала бы, забыв, зачем в лес пришла», — отметила участник паблика Эльвира Номоконова. Ранее URA.RU писало о редком астрономическом явлении на небе. В соцсетях появились кадры суперлуния, происходящего раз в несколько лет при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. Благодаря этому с Земли можно было видеть более крупный размер спутника нашей планеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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