На митинге в поддержку референдумов в Перми выступили жители ЛДНР. Фото

30 сентября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

В митинге приняли участие свыше 9 тысяч человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Перми 30 сентября прошел митинг-концерт в поддержку жителей регионов Новороссии, выразивших на референдумах желание воссоединиться с Россией. На митинге выступил первый вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев, начальник ГАОУ «Пермский кадетский корпус» Сергей Каменев, председатель пермского отделения «Союза женщин России» Лилия Ширяева, руководитель «Российского военно-исторического общества» в Пермском крае Игорь Гладнев, а также члены избиркомов ЛДНР Дарина Тимченко и Никита Клименко. «Выйти на митинг сегодня — это не разнарядка, это выбор людей, которые устали от укронацистов. Сейчас перед вами выступит паренек (речь шла о Никите Климове — ред.), который в свои 18 лет прожил жизнь за троих. Их дом бомбят, их женщин насилуют. Его отец погиб с оружием в руках, защищая нас с вами, защищая своих детей, защищая свою землю. Мы не можем допустить, чтобы такое продолжалось. Мы все — неравнодушные», — отметил Вячеслав Григорьев. Никита Клименко со своей стороны назвал референдумы общей победой, а Дарина Тимченко прочла авторские стихи, поскольку они лучше всего могут передать ее эмоции. В митинге-концерте приняли участие около 9 тыс. человек. На нем выступили артисты хора «Млада», Пермский губернский оркестр, а также творческие коллективы Перми. Референдумы о самоопределении освобожденных территорий Украины проходили с 23 по 27 сентября. В Запорожье за присоединение к РФ проголосовало 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%. В Перми пришедшие на референдум жители ЛДНР не могли сдержать слез. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми 30 сентября прошел митинг-концерт в поддержку жителей регионов Новороссии, выразивших на референдумах желание воссоединиться с Россией. На митинге выступил первый вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев, начальник ГАОУ «Пермский кадетский корпус» Сергей Каменев, председатель пермского отделения «Союза женщин России» Лилия Ширяева, руководитель «Российского военно-исторического общества» в Пермском крае Игорь Гладнев, а также члены избиркомов ЛДНР Дарина Тимченко и Никита Клименко. «Выйти на митинг сегодня — это не разнарядка, это выбор людей, которые устали от укронацистов. Сейчас перед вами выступит паренек (речь шла о Никите Климове — ред.), который в свои 18 лет прожил жизнь за троих. Их дом бомбят, их женщин насилуют. Его отец погиб с оружием в руках, защищая нас с вами, защищая своих детей, защищая свою землю. Мы не можем допустить, чтобы такое продолжалось. Мы все — неравнодушные», — отметил Вячеслав Григорьев. Никита Клименко со своей стороны назвал референдумы общей победой, а Дарина Тимченко прочла авторские стихи, поскольку они лучше всего могут передать ее эмоции. В митинге-концерте приняли участие около 9 тыс. человек. На нем выступили артисты хора «Млада», Пермский губернский оркестр, а также творческие коллективы Перми. Референдумы о самоопределении освобожденных территорий Украины проходили с 23 по 27 сентября. В Запорожье за присоединение к РФ проголосовало 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%. В Перми пришедшие на референдум жители ЛДНР не могли сдержать слез.