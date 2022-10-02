Крымские чиновники призвали наказать «Миссис Крым» за националистическую песню

02 октября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Ольга Валеева спела «Червону калину» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Победительницу конкурса красоты «Миссис королева красоты — Крым» Ольгу Валееву, которая спела украинскую националистическую песню «Червона калина», нужно отвезти на нейтральную территорию. Такое мнение высказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Никто не позволит здесь распевать националистические гимны! Хочешь петь „Червону Калыну“ или „Батька наш бандера…“ — предоставим площадку — отвезем на нейтралку ближе к Николаеву или Запорожью. Пой, сколько хочешь!» — написал Крючков в своем telegram-канале. По его словам, в Крыму не запрещено петь «нормальные украинские песни». Он отметил, что на полуострове даже работают украинские рестораны. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук также раскритиковал поступок Валеевой. По его словам, такие действия должны повлечь юридическую реакцию, а не просто осуждение. «Поэтому уже сегодня необходимо ужесточение законов, которые бы наказывали за подобное поведение. Так случайно не бывает. Это не просто досадное недоразумение, это достаточно осознанный шаг», — цитирует Форманчука РИА «Новости». Валеева спела песню на камеру, ролик с исполнением разместила в соцсетях ее знакомая. «Червона калина» считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещенная в России экстремистская организация) и полка «Азов» (признан экстремисткой, террористической организацией и запрещен в РФ).

Победительницу конкурса красоты «Миссис королева красоты — Крым» Ольгу Валееву, которая спела украинскую националистическую песню «Червона калина», нужно отвезти на нейтральную территорию. Такое мнение высказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Никто не позволит здесь распевать националистические гимны! Хочешь петь „Червону Калыну“ или „Батька наш бандера…“ — предоставим площадку — отвезем на нейтралку ближе к Николаеву или Запорожью. Пой, сколько хочешь!» — написал Крючков в своем telegram-канале. По его словам, в Крыму не запрещено петь «нормальные украинские песни». Он отметил, что на полуострове даже работают украинские рестораны. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук также раскритиковал поступок Валеевой. По его словам, такие действия должны повлечь юридическую реакцию, а не просто осуждение. «Поэтому уже сегодня необходимо ужесточение законов, которые бы наказывали за подобное поведение. Так случайно не бывает. Это не просто досадное недоразумение, это достаточно осознанный шаг», — цитирует Форманчука РИА «Новости». Валеева спела песню на камеру, ролик с исполнением разместила в соцсетях ее знакомая. «Червона калина» считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещенная в России экстремистская организация) и полка «Азов» (признан экстремисткой, террористической организацией и запрещен в РФ).