Аналитики HeadHunter: половина пермяков ищет работу на удаленке

Такая работа экономит деньги и время Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Пермского края ищут удаленную работу, чтобы не тратить деньги на проезд до места работы и обратно, а также экономить время. Данные представила служба исследований сервиса hh.ru.

«Служба исследований провела опрос среди соискателей из Пермского края и выяснила, что 50% из них при поиске работы в первую очередь рассматривают вакансии с удаленной занятостью. И лишь 13% смотрят вакансии, предлагающие работу в офисе или на территории работодателя», — указано в исследовании.

Оставшиеся 37% пермяков в поиске не обращают внимания на формат работы: удаленно или нет. Самый большой плюс удаленки, по мнению пермяков, — это экономия времени и средств на дорогу до работы. Так ответили 85% опрошенных. Также более 20% пермяков указали в опросе, что нужно потратить более часа на дорогу из дома до работы. Еще 44% ответили, что им необходимо от получаса до часа. Пермяки также отметили, что дома работать уютнее и комфортнее, остается больше времени на сон, не нужно соблюдать дресс-код, меньше шансов заразиться вирусными заболеваниями.

Из минусов удаленки жители Прикамья назвали недостаток движения, смешение рабочего и личного времени, меньшую зарплату. Также многие испытывают сложности с концентрацией на рабочих задачах.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки изменили свое отношение к удаленной работе. Почти 70% жителей стали лучше относиться к удаленке.