03 октября 2022

Прокурор Ботвинкин будет контролировать ход мобилизации в ХМАО

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Евгений Ботвинкин контролирует соблюдение прав и законных интересов мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин вошел в состав региональной призывной комиссии по мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

«Прокурор ХМАО — Югры Евгений Ботвинкин стал членом призывной комиссии по мобилизации. В его обязанности входит осуществление контроля за ходом мобилизации граждан в округе, а также соблюдение их прав и законных интересов», — прокомментировали в ведомстве.

Как пояснили в окружной прокуратуре, Ботвинкин вошел в состав мобилизационной комиссии по решению губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ведомство принимает жалобы и обращения граждан, чьи права, по их мнению, были нарушены в ходе мобилизации и следит за ее ходом, в целом.

Ранее URA.RU писало о создании рабочей группы по исправлению ошибок при частичной мобилизации. Ее организовали в рамках призывной комиссии. Группа занимается рассмотрением жалоб и заявлений граждан, связанных с призывом на военную службу по мобилизации.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин вошел в состав региональной призывной комиссии по мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры округа. «Прокурор ХМАО — Югры Евгений Ботвинкин стал членом призывной комиссии по мобилизации. В его обязанности входит осуществление контроля за ходом мобилизации граждан в округе, а также соблюдение их прав и законных интересов», — прокомментировали в ведомстве. Как пояснили в окружной прокуратуре, Ботвинкин вошел в состав мобилизационной комиссии по решению губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ведомство принимает жалобы и обращения граждан, чьи права, по их мнению, были нарушены в ходе мобилизации и следит за ее ходом, в целом. Ранее URA.RU писало о создании рабочей группы по исправлению ошибок при частичной мобилизации. Ее организовали в рамках призывной комиссии. Группа занимается рассмотрением жалоб и заявлений граждан, связанных с призывом на военную службу по мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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