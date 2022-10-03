Прокурор Ботвинкин будет контролировать ход мобилизации в ХМАО

04 октября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Евгений Ботвинкин контролирует соблюдение прав и законных интересов мобилизованных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин вошел в состав региональной призывной комиссии по мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры округа. «Прокурор ХМАО — Югры Евгений Ботвинкин стал членом призывной комиссии по мобилизации. В его обязанности входит осуществление контроля за ходом мобилизации граждан в округе, а также соблюдение их прав и законных интересов», — прокомментировали в ведомстве. Как пояснили в окружной прокуратуре, Ботвинкин вошел в состав мобилизационной комиссии по решению губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ведомство принимает жалобы и обращения граждан, чьи права, по их мнению, были нарушены в ходе мобилизации и следит за ее ходом, в целом. Ранее URA.RU писало о создании рабочей группы по исправлению ошибок при частичной мобилизации. Ее организовали в рамках призывной комиссии. Группа занимается рассмотрением жалоб и заявлений граждан, связанных с призывом на военную службу по мобилизации.

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин вошел в состав региональной призывной комиссии по мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры округа. «Прокурор ХМАО — Югры Евгений Ботвинкин стал членом призывной комиссии по мобилизации. В его обязанности входит осуществление контроля за ходом мобилизации граждан в округе, а также соблюдение их прав и законных интересов», — прокомментировали в ведомстве. Как пояснили в окружной прокуратуре, Ботвинкин вошел в состав мобилизационной комиссии по решению губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ведомство принимает жалобы и обращения граждан, чьи права, по их мнению, были нарушены в ходе мобилизации и следит за ее ходом, в целом. Ранее URA.RU писало о создании рабочей группы по исправлению ошибок при частичной мобилизации. Ее организовали в рамках призывной комиссии. Группа занимается рассмотрением жалоб и заявлений граждан, связанных с призывом на военную службу по мобилизации.