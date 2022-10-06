В ГИБДД выясняют причины ДТП
В Челябинске 6 октября от удара самосвала Shacman на клумбу вылетел грузовик Kia Bongo. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«6 октября в 13:50 часов в Челябинске напротив дома 42-а по улице Героев Танкограда произошло столкновение двух автомобилей. Грузовой самосвал Shacman (водитель мужчина 1984 г. р.) совершил столкновение с грузовым автомобилем Kia Bongo», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
От удара Kia Bongo вынесло на клумбу и грузовик получил серьезные повреждения. В результате аварии никто из водителей не пострадал. Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП.
ДТП произошло напротив дома 42-а по улице Героев Танкограда
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