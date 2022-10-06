В Челябинске грузовик вылетел на клумбу от удара самосвала. Фото

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Клипарт. Сургут, гибдд, дпс
В ГИБДД выясняют причины ДТП Фото:

В Челябинске 6 октября от удара самосвала Shacman на клумбу вылетел грузовик Kia Bongo. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«6 октября в 13:50 часов в Челябинске напротив дома 42-а по улице Героев Танкограда произошло столкновение двух автомобилей. Грузовой самосвал Shacman (водитель мужчина 1984 г. р.) совершил столкновение с грузовым автомобилем Kia Bongo», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

От удара Kia Bongo вынесло на клумбу и грузовик получил серьезные повреждения. В результате аварии никто из водителей не пострадал. Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП.

ДТП произошло напротив дома 42-а по улице Героев Танкограда
Фото:

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В Челябинске 6 октября от удара самосвала Shacman на клумбу вылетел грузовик Kia Bongo. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «6 октября в 13:50 часов в Челябинске напротив дома 42-а по улице Героев Танкограда произошло столкновение двух автомобилей. Грузовой самосвал Shacman (водитель мужчина 1984 г. р.) совершил столкновение с грузовым автомобилем Kia Bongo», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. От удара Kia Bongo вынесло на клумбу и грузовик получил серьезные повреждения. В результате аварии никто из водителей не пострадал. Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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