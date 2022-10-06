Мобилизованный из ХМАО рассказал о досуге резервистов в палаточном лагере

Мобилизованный из ХМАО: в свободное время готовим на костре и ходим в магазин

07 октября 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Днем время мобилизованных занято военной подготовкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители ХМАО, которые сейчас проходят подготовку перед отправкой в Донбасс, в свободное от военной подготовки время готовят себе ужин на костре, ходят в магазин и могут отпроситься в город. Военнослужащие живут в палаточном лагере под Омском. Об этом URA.RU рассказал военнослужащий из Нижневартовска Сергей Тябин. «Днем, конечно, все заняты обучением и подготовкой. Сегодня вот была картография, разминирование и дальше по списку. Вечером в свободное время последние дни занимались обустройством лагеря: умывальник, душ поставили. Кто в столовую ходить не хочет вечером, сами готовят. Продукты можно взять в магазине в военном городке. Готовим на костре шулюм и тому подобное. Кто-то как-то даже принес колонку и один вечер у нас музыка играла, ну и больше не играет — командирам это не понравилось», — рассказал корреспонденту агентства Тябин. У мобилизованных есть возможность выйти в город, но лишь по веской причине. «Чтобы выйти в город нужно обязательное разрешение командира, сказать ему причину, определить время возвращения и так далее. Но вот сейчас на вечерней поверке сказали, что в город можно только в крайней необходимости по важным причинам. Сходить просто так прогуляться конечно нельзя», — добавил военнослужащий. URA.RU уже рассказывало историю Сергея Тябина, когда он вместе с остальными мобилизованными земляками отправился в военную часть из Нижневартовска. Мужчина в свое время отслужил в армии, где был водителем бронетранспортера, а сейчас его призвали по гражданской специальности — медик. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные жители ХМАО, которые сейчас проходят подготовку перед отправкой в Донбасс, в свободное от военной подготовки время готовят себе ужин на костре, ходят в магазин и могут отпроситься в город. Военнослужащие живут в палаточном лагере под Омском. Об этом URA.RU рассказал военнослужащий из Нижневартовска Сергей Тябин. «Днем, конечно, все заняты обучением и подготовкой. Сегодня вот была картография, разминирование и дальше по списку. Вечером в свободное время последние дни занимались обустройством лагеря: умывальник, душ поставили. Кто в столовую ходить не хочет вечером, сами готовят. Продукты можно взять в магазине в военном городке. Готовим на костре шулюм и тому подобное. Кто-то как-то даже принес колонку и один вечер у нас музыка играла, ну и больше не играет — командирам это не понравилось», — рассказал корреспонденту агентства Тябин. У мобилизованных есть возможность выйти в город, но лишь по веской причине. «Чтобы выйти в город нужно обязательное разрешение командира, сказать ему причину, определить время возвращения и так далее. Но вот сейчас на вечерней поверке сказали, что в город можно только в крайней необходимости по важным причинам. Сходить просто так прогуляться конечно нельзя», — добавил военнослужащий. URA.RU уже рассказывало историю Сергея Тябина, когда он вместе с остальными мобилизованными земляками отправился в военную часть из Нижневартовска. Мужчина в свое время отслужил в армии, где был водителем бронетранспортера, а сейчас его призвали по гражданской специальности — медик. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.