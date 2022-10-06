06 октября 2022

Число банкротов среди жителей Челябинской области выросло в 1,5 раза

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Клипарт Банкротство. Челябинск, налоги, монеты, банкрот, деньги, бедность, рубли, платеж
Регион стал девятым среди субъектов РФ по числу граждан-банкротов Фото:

Количество банкротов среди жителей Челябинской области с начала года выросло в полтора раза. Регион занял девятое место по числу граждан-банкротов.

«За девять месяцев 2022 года в Челябинской области число граждан, признанных банкротами, выросло на 45% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 6 тысяч. Регион занял первое место по количеству внесудебных процедур, которое выросло почти на 60%», — пишет «Коммерсант. Южный Урал» со ссылкой на данные проекта «Федресурс».

За семь лет банкротами себя объявили более 20 тысяч жителей Челябинской области. Эксперты объясняют рост числа банкротств повышением финансовой грамотности людей, желающих решить свои проблемы с долгами.

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Количество банкротов среди жителей Челябинской области с начала года выросло в полтора раза. Регион занял девятое место по числу граждан-банкротов. «За девять месяцев 2022 года в Челябинской области число граждан, признанных банкротами, выросло на 45% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 6 тысяч. Регион занял первое место по количеству внесудебных процедур, которое выросло почти на 60%», — пишет «Коммерсант. Южный Урал» со ссылкой на данные проекта «Федресурс». За семь лет банкротами себя объявили более 20 тысяч жителей Челябинской области. Эксперты объясняют рост числа банкротств повышением финансовой грамотности людей, желающих решить свои проблемы с долгами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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