Число банкротов среди жителей Челябинской области выросло в 1,5 раза

Количество банкротов среди жителей Челябинской области с начала года выросло в полтора раза. Регион занял девятое место по числу граждан-банкротов.
«За девять месяцев 2022 года в Челябинской области число граждан, признанных банкротами, выросло на 45% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 6 тысяч. Регион занял первое место по количеству внесудебных процедур, которое выросло почти на 60%», — пишет «
За семь лет банкротами себя объявили более 20 тысяч жителей Челябинской области. Эксперты объясняют рост числа банкротств повышением финансовой грамотности людей, желающих решить свои проблемы с долгами.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog