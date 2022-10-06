06 октября 2022

На улицах пермского города отключили освещение. Фото

В Соликамске отключили уличное освещение
© Служба новостей «URA.RU»
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В Соликамске отключили уличные фонари Фото:

Жители Соликамска (Пермский край) недовольны отсутствием уличного освещения. Своим негодованием пермяки поделились в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Где уличное освещение?! Почему районы родного города погрузились во мглу?! На фото 19:40 ул. Калийная. Так же выглядят ул. Пушкина и частично ул. М. Расковой», — возмущается пермяк в сообществе.

В администрации Соликамска сообщили, что уличное освещение отключили в связи с проведением ремонтных работ. На сегодняшний день они завершены, уличное освещение восстановлено.

На улице не работает ни один фонарь

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Жители Соликамска (Пермский край) недовольны отсутствием уличного освещения. Своим негодованием пермяки поделились в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Где уличное освещение?! Почему районы родного города погрузились во мглу?! На фото 19:40 ул. Калийная. Так же выглядят ул. Пушкина и частично ул. М. Расковой», — возмущается пермяк в сообществе. В администрации Соликамска сообщили, что уличное освещение отключили в связи с проведением ремонтных работ. На сегодняшний день они завершены, уличное освещение восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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