В Соликамске отключили уличные фонари
Жители Соликамска (Пермский край) недовольны отсутствием уличного освещения. Своим негодованием пермяки поделились в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».
«Где уличное освещение?! Почему районы родного города погрузились во мглу?! На фото 19:40 ул. Калийная. Так же выглядят ул. Пушкина и частично ул. М. Расковой», — возмущается пермяк в сообществе.
В администрации Соликамска сообщили, что уличное освещение отключили в связи с проведением ремонтных работ. На сегодняшний день они завершены, уличное освещение восстановлено.
На улице не работает ни один фонарь
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