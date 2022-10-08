08 октября 2022
07 октября 2022

В Екатеринбурге полицейский избил своего соседа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчина, представившийся полицейским, избил своего соседа в его квартире Фото:

В Екатеринбурге мужчина, представившийся полицейским, избил своего соседа Илью, после чего пострадавший, в качестве самообороны, в ответ использовал перцовый баллончик. Об этом рассказал пострадавший Илья.

«У меня произошел конфликт с соседом на бытовой почве. Мужчина крайне нецензурно высказывался в мою сторону, после чего я попросил его не говорить так. Ответ был: „Сейчас щенок я научу тебя со взрослыми общаться“. После он зашел в мою квартиру и ударил меня в голову, в ответ я применил перцовый баллончик. Позднее я вызвал ему скорую и попытался оказать первую помощь. В ответ сосед показал мне удостоверение полицейского и начал угрожать расправой», — рассказал Илья в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел днем 8 октября. После произошедшего, пострадавший Илья написал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Екатеринбургу. «Сообщение о конфликте зарегистрировано. По факту произошедшего будет проведена проверка», — заявил представитель ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге на Сортировке произошла массовая драка. В результате конфликта пострадал один из участников.

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В Екатеринбурге мужчина, представившийся полицейским, избил своего соседа Илью, после чего пострадавший, в качестве самообороны, в ответ использовал перцовый баллончик. Об этом рассказал пострадавший Илья. «У меня произошел конфликт с соседом на бытовой почве. Мужчина крайне нецензурно высказывался в мою сторону, после чего я попросил его не говорить так. Ответ был: „Сейчас щенок я научу тебя со взрослыми общаться“. После он зашел в мою квартиру и ударил меня в голову, в ответ я применил перцовый баллончик. Позднее я вызвал ему скорую и попытался оказать первую помощь. В ответ сосед показал мне удостоверение полицейского и начал угрожать расправой», — рассказал Илья в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Инцидент произошел днем 8 октября. После произошедшего, пострадавший Илья написал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Екатеринбургу. «Сообщение о конфликте зарегистрировано. По факту произошедшего будет проведена проверка», — заявил представитель ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге на Сортировке произошла массовая драка. В результате конфликта пострадал один из участников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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