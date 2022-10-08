В Екатеринбурге полицейский избил своего соседа. Видео

09 октября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Мужчина, представившийся полицейским, избил своего соседа в его квартире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге мужчина, представившийся полицейским, избил своего соседа Илью, после чего пострадавший, в качестве самообороны, в ответ использовал перцовый баллончик. Об этом рассказал пострадавший Илья. «У меня произошел конфликт с соседом на бытовой почве. Мужчина крайне нецензурно высказывался в мою сторону, после чего я попросил его не говорить так. Ответ был: „Сейчас щенок я научу тебя со взрослыми общаться“. После он зашел в мою квартиру и ударил меня в голову, в ответ я применил перцовый баллончик. Позднее я вызвал ему скорую и попытался оказать первую помощь. В ответ сосед показал мне удостоверение полицейского и начал угрожать расправой», — рассказал Илья в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Инцидент произошел днем 8 октября. После произошедшего, пострадавший Илья написал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Екатеринбургу. «Сообщение о конфликте зарегистрировано. По факту произошедшего будет проведена проверка», — заявил представитель ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге на Сортировке произошла массовая драка. В результате конфликта пострадал один из участников.

В Екатеринбурге мужчина, представившийся полицейским, избил своего соседа Илью, после чего пострадавший, в качестве самообороны, в ответ использовал перцовый баллончик. Об этом рассказал пострадавший Илья. «У меня произошел конфликт с соседом на бытовой почве. Мужчина крайне нецензурно высказывался в мою сторону, после чего я попросил его не говорить так. Ответ был: „Сейчас щенок я научу тебя со взрослыми общаться“. После он зашел в мою квартиру и ударил меня в голову, в ответ я применил перцовый баллончик. Позднее я вызвал ему скорую и попытался оказать первую помощь. В ответ сосед показал мне удостоверение полицейского и начал угрожать расправой», — рассказал Илья в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Инцидент произошел днем 8 октября. После произошедшего, пострадавший Илья написал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Екатеринбургу. «Сообщение о конфликте зарегистрировано. По факту произошедшего будет проведена проверка», — заявил представитель ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге на Сортировке произошла массовая драка. В результате конфликта пострадал один из участников.