Свердловчане избили мужчину возле магазина. Видео

В Екатеринбурге на Сортировке мужчины устроили массовую драку возле продуктового магазина

24 сентября 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Драка произошла ночью 17 сентября возле магазина «Яблоко» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на Сортировке ночью 17 сентября случилась массовая драка возле супермаркета «Яблоко», в которой пострадал человек. По словам очевидца, мужчину запинали толпой. «На Билимбаевской 17 сентября произошла драка возле продуктового магазина. Пострадал человек, его запинали ногами за деревьями. Сейчас пострадавший в больнице», — рассказал очевидец. Очевидец добавил, что в настоящий момент ищет участников конфликта, чтобы «мирно урегулировать вопрос». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге пьяный дебошир открыл стрельбу на детской площадке. Он ранил другого мужчину.

В Екатеринбурге на Сортировке ночью 17 сентября случилась массовая драка возле супермаркета «Яблоко», в которой пострадал человек. По словам очевидца, мужчину запинали толпой. «На Билимбаевской 17 сентября произошла драка возле продуктового магазина. Пострадал человек, его запинали ногами за деревьями. Сейчас пострадавший в больнице», — рассказал очевидец. Очевидец добавил, что в настоящий момент ищет участников конфликта, чтобы «мирно урегулировать вопрос». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге пьяный дебошир открыл стрельбу на детской площадке. Он ранил другого мужчину.