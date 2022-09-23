23 сентября 2022

Свердловчане избили мужчину возле магазина. Видео

В Екатеринбурге на Сортировке мужчины устроили массовую драку возле продуктового магазина
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка произошла ночью 17 сентября возле магазина «Яблоко» Фото:

В Екатеринбурге на Сортировке ночью 17 сентября случилась массовая драка возле супермаркета «Яблоко», в которой пострадал человек. По словам очевидца, мужчину запинали толпой.

«На Билимбаевской 17 сентября произошла драка возле продуктового магазина. Пострадал человек, его запинали ногами за деревьями. Сейчас пострадавший в больнице», — рассказал очевидец.

Очевидец добавил, что в настоящий момент ищет участников конфликта, чтобы «мирно урегулировать вопрос». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге пьяный дебошир открыл стрельбу на детской площадке. Он ранил другого мужчину.

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В Екатеринбурге на Сортировке ночью 17 сентября случилась массовая драка возле супермаркета «Яблоко», в которой пострадал человек. По словам очевидца, мужчину запинали толпой. «На Билимбаевской 17 сентября произошла драка возле продуктового магазина. Пострадал человек, его запинали ногами за деревьями. Сейчас пострадавший в больнице», — рассказал очевидец. Очевидец добавил, что в настоящий момент ищет участников конфликта, чтобы «мирно урегулировать вопрос». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге пьяный дебошир открыл стрельбу на детской площадке. Он ранил другого мужчину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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