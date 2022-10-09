09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Жительница пермского края продает ручного паука-защитника. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, паук, птицеед, тарантул
Пермячка продает паука через интернет-портал Avito (архивное фото) Фото:

Жительница города Кунгур (Пермский край) продает ручного паука по имени Толян. Объявление размещено на портале Avito.

«Паук Толян. Ручной, два месяца, хороший защитник» — указала продавец. В сообщении также сказано, что цена — договорная.

URA.RU писало ранее, что в пермской фирме, которая создает букеты из клубники, покрытой шоколадом, решили продавать отходы производства. В оборот поступает только мятая клубника. Также корреспонденты агентства сообщали о том, что пермяки продают шиншилловую ферму. Стоимость предприятия — 100 тысяч рублей.

Размер паука совсем небольшой

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Жительница города Кунгур (Пермский край) продает ручного паука по имени Толян. Объявление размещено на портале Avito. «Паук Толян. Ручной, два месяца, хороший защитник» — указала продавец. В сообщении также сказано, что цена — договорная. URA.RU писало ранее, что в пермской фирме, которая создает букеты из клубники, покрытой шоколадом, решили продавать отходы производства. В оборот поступает только мятая клубника. Также корреспонденты агентства сообщали о том, что пермяки продают шиншилловую ферму. Стоимость предприятия — 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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