Пермячка продает паука через интернет-портал Avito (архивное фото)
Жительница города Кунгур (Пермский край) продает ручного паука по имени Толян. Объявление размещено на портале Avito.
«Паук Толян. Ручной, два месяца, хороший защитник» — указала продавец. В сообщении также сказано, что цена — договорная.
URA.RU писало ранее, что в пермской фирме, которая создает букеты из клубники, покрытой шоколадом, решили продавать отходы производства. В оборот поступает только мятая клубника. Также корреспонденты агентства сообщали о том, что пермяки продают шиншилловую ферму. Стоимость предприятия — 100 тысяч рублей.
Размер паука совсем небольшой
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