Жительница пермского края продает ручного паука-защитника. Скрин

10 октября 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Пермячка продает паука через интернет-портал Avito (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница города Кунгур (Пермский край) продает ручного паука по имени Толян. Объявление размещено на портале Avito. «Паук Толян. Ручной, два месяца, хороший защитник» — указала продавец. В сообщении также сказано, что цена — договорная. URA.RU писало ранее, что в пермской фирме, которая создает букеты из клубники, покрытой шоколадом, решили продавать отходы производства. В оборот поступает только мятая клубника. Также корреспонденты агентства сообщали о том, что пермяки продают шиншилловую ферму. Стоимость предприятия — 100 тысяч рублей. Размер паука совсем небольшой Скрин: сайт Avito

Жительница города Кунгур (Пермский край) продает ручного паука по имени Толян. Объявление размещено на портале Avito. «Паук Толян. Ручной, два месяца, хороший защитник» — указала продавец. В сообщении также сказано, что цена — договорная. URA.RU писало ранее, что в пермской фирме, которая создает букеты из клубники, покрытой шоколадом, решили продавать отходы производства. В оборот поступает только мятая клубника. Также корреспонденты агентства сообщали о том, что пермяки продают шиншилловую ферму. Стоимость предприятия — 100 тысяч рублей.